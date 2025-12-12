El Congreso tumba las mociones de PP y Vox sobre la independencia de la Fiscalía

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las mociones presentadas por PP y Vox, en las que ambos partidos exigían al Gobierno adoptar nuevas medidas para "garantizar" la independencia de la Fiscalía General del Estado.

Las propuestas surgían en pleno debate sobre el "deterioro institucional", según denunciaban ambas formaciones, tras la reciente condena del ya ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, ninguna de las dos iniciativas logró el respaldo suficiente en la Cámara, quedando ambas rechazadas y manteniéndose así la posición del Gobierno respecto a la Fiscalía General del Estado.