Gamarra denuncia "corrupción, machismo y extorsión" en el sanchismo

Gamarra (PP):"¿Cuántas redadas más tienen que producirse para que Sánchez convoque elecciones?".

LD/ Agencias

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado que la situación política en España, "de la mano del sanchismo", está marcada "por la corrupción, el machismo y la extorsión". Sus declaraciones llegan tras las recientes detenciones de la exmilitante socialista Leire Diéz, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, además de la personación de agentes de la UCO este viernes en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

Gamarra se ha preguntado: "¿Cuántas redadas, cuántas detenciones, cuántas condenas y cuántas encarcelaciones más tienen que producirse para que Pedro Sánchez asuma responsabilidades y convoque elecciones?". También ha criticado que el presidente del Gobierno "no puede darse a la fuga" para evitar dar explicaciones y ha respaldado la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que Sánchez comparezca la próxima semana en un Pleno extraordinario en el Congreso.

