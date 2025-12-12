Jorge Azcón adelanta las elecciones en Aragón al 8 de febrero

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha tomado una decisión drástica para desbloquear la parálisis política de la Comunidad, adelantando las elecciones autonómicas al 8 de febrero. La decisión, que se aprobará por decreto el lunes para su entrada en vigor el martes, llega como respuesta directa al bloqueo de Vox, que ha vetado el apoyo a los Presupuestos regionales, según ha podido saber Libertad Digital.

La convocatoria anticipada busca "dar voz a los aragoneses" y conformar un gobierno "más fuerte" en un momento crítico para la nación, tal como Azcón manifestó este jueves. El órdago del presidente aragonés pone fin a una legislatura corta marcada por las exigencias de la formación de Santiago Abascal.

La decisión de Azcón se sustenta en un cálculo electoral ambicioso que las últimas encuestas en la Comunidad han validado: el Partido Popular aragonés se encuentra en clara tendencia alcista, rozando o incluso superando la mayoría absoluta. Los sondeos más recientes apuntan a que Azcón podría capitalizar el voto del descontento y una parte del electorado de Vox, logrando una victoria por mayoría absoluta o una mayoría tan amplia que minimice la dependencia de otros partidos. Además, el PP aragonés confía en que los electores premiarán la decisión de Azcón de priorizar un Gobierno estable, frente a lo que considera una estrategia de bloqueo irresponsable por parte de la izquierda y de sus socios a la derecha. La expectativa es que Aragón se sume a la ola de cambio que ya triunfó en otras comunidades.

El dilema de Vox

Azcón ha sido contundente en su crítica a la formación de Abascal, recordándoles la responsabilidad nacional que tienen en este momento: "Vox tiene que decidir sus prioridades, o ayudamos a cambiar al Gobierno de España y a que Pedro Sánchez deje de estar en La Moncloa o bloqueamos al Partido Popular en aquellas comunidades autónomas en las que tenemos responsabilidad de gobernar", ha recalcado el presidente aragonés.

El adelanto de Aragón se produce poco después del de Extremadura, donde María Guardiola busca también una mayoría que la libere de las ataduras de Vox, cuyo líder nacional ha llegado a insinuar que el PP extremeño debería cambiar de candidato. Ante esas amenazas, Azcón ha defendido el respeto y la necesidad de acuerdos, pero no a cualquier precio.

Pilar Alegría, se postula

El movimiento de Azcón ha tenido una respuesta inmediata en el Partido Socialista. La ministra de Educación y líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha confirmado que se presentará a las primarias y se pondrá a disposición del partido para ser la candidata a la Presidencia.

Alegría, la principal rival de Azcón, ha calificado la decisión como un "capricho personal y un cálculo electoral" que llega en un momento donde la comunidad necesita Presupuestos. "Morder la mano" ha sido, a su juicio, la respuesta de Azcón a una propuesta de negociación "seria" del PSOE, lamentando que el presidente popular esté "incapacitado para dialogar".

La decisión de Azcón llega en un momento delicado para la ministra socialista después de que se conociera que comió con Paco Salazar mientras se investigaban unas denuncias de acoso sexual que el PSOE guardó durante cinco meses en un cajón.