La revista italiana L'Espresso elige a Sánchez "hombre del año" y sus ministros se licuan de placer

L’Espresso es una revista histórica italiana con décadas de trayectoria, muy asentada en el espectro ideológico de la izquierda y que históricamente ha estado muy vinculada, aunque se supone que es independiente, a los partidos de izquierda italianos. Sin ir más lejos, su director, Emilio Carelli fue diputado dentro de las filas del Movimiento Cinco Estrellas, la versión transalpina de Podemos.

En su último número ha decidido nombrar "persona del año" a Pedro Sánchez, al que lleva a su portada con una gran imagen de un primer plano del pétreo rostro del presidente del Gobierno. La publicación incluye una entrevista –no disponible por el momento en su web– y un artículo extraordinariamente laudatorio en el que el propio Carelli señala a España como "un modelo para Europa".

El texto se publica en mitad de la última catarata de detenciones de militantes o exmilitantes del PSOE y registros policiales en empresas públicas e incluso ministerios, pero casualmente no dice ni una palabra sobre la corrupción ni sobre los casos de abusos sexuales en el partido y el Gobierno.

Si habla del presunto éxito económico de España, y también menciona, por ejemplo, que Sánchez "ha sido una voz clara frente a las derivas de fuerza de la política global: rechazó los ultimátums de Donald Trump" o que ha sido "uno de los primeros líderes en calificar de ‘genocidio’ lo ocurrido en Gaza". También destaca que un informe reciente sitúa al presidente del Gobierno "en segundo lugar entre los líderes europeos que gozan de mayor confianza entre los italianos, con un sorprendente 44,9 por ciento, solo por detrás del papa León XIV".

La entusiasmada conclusión de Carelli es que Pedro Sánchez "no aparece solo como un líder competente (sic)" sino que además "es un punto de referencia en una Europa desorientada entre miedos y aplazamientos", escribe, para concluir que con nuestro presidente hace que "la idea de que otra política —más justa, más valiente, más europea— no solo es posible, sino que ya es realidad".

Euforia ministerial

La noticia ha corrido como la pólvora entre los ministros más activos en redes sociales, que lo han visto como la demostración de que Pedro Sánchez es una bendición para nuestro país, porque lo dice L’Espresso, ¿quién puede necesitar otra prueba?

"Debería ser un orgullo", dice el ministro tuitero por excelencia, Oscar Puente, que pide "para reflexionar sobre lo que algunos pretenden hacer con él en nuestro país".

Debería ser un orgullo. Para reflexionar sobre lo que algunos pretenden hacer con él en nuestro país.

Su tocayo Óscar López pone de relieve que según la revista italiana "la economía española ´no tiene parangón’ si se compara con las europeas" y casi se emociona porque el semanario destaque la lucha de Sánchez por "los derechos digitales y por los derechos civiles". Todo para concluir que "este Gobierno merece mucho la pena".

La economía española "no tiene parangón" si se compara con las europeas, dice L'Espresso. Pero no solo eso: "Es una voz clara contra los excesos de la política global, por la batalla de los derechos digitales y por los derechos civiles". Este Gobierno merece mucho la pena.

Por su parte, Pilar Alegría se pone reivindicativa: "Mientras algunos se empeñan en desgastar y hundir al Gobierno más progresista de nuestra democracia, los hechos siguen hablando".

Portada de L'Espresso. Mientras algunos se empeñan en desgastar y hundir al Gobierno más progresista de nuestra democracia, los hechos siguen hablando. Reconocimiento internacional al trabajo de @sanchezcastejon y a una agenda que amplía derechos y fortalece a España.

Y si Alegría eleva la opinión de L’Espresso a la categoría de "hecho", para Félix Bolaños se trata de "la realidad" que "nada ni nadie que le haya traicionado" puede ocultar.

La labor del Gobierno de España y de Pedro Sánchez es elogiada internacionalmente. Esta es la realidad. Nada ni nadie que le haya traicionado puede ocultarla. Seguimos.

Otros ministros no han tenido tiempo de redactar su propio mensaje, pero sí de retuitear el que ha publicado el propio Pedro Sánchez, es el caso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

El rechazo a las políticas neoliberales es el éxito del modelo español, que no es otro que el modelo socialdemócrata.

Y, por último, no deja de ser llamativo que una ministra tan dicharachera como María Jesús Montero guarde, al menos en el momento en el que redactamos estas líneas, un silencio sepulcral, quizá es que la mujer está agobiada por el hecho de que la UCO esté en sus oficinas.