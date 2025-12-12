Sin novedad en el CIS de Tezanos: la corrupción socialista hace que Vox baje lo mismo que el PSOE

Pocos cambios, aunque muy graciosos, en el barómetro de diciembre que el CIS de José Félix Tezanos ha publicado este viernes. Por supuesto, el PSOE seguiría arrasando en unas elecciones: se mantiene en un 31,4% de intención de voto, nueve puntos más que el PP, si bien es cierto que hace solo dos meses esa diferencia era de 15 puntos.

Bajan, sí, pero los socialistas no se hunden en mitad de la enorme cantidad de casos de corrupción y escándalos de abusos sexuales que anegan las noticias en las últimas semanas y, además, solo se dejan 1,2 puntos desde el estudio del mes anterior. La caída es algo más significativa si comparamos con el mes de octubre, cuando un José Félix Tezanos totalmente desbocado le dio a su partido una intención de voto del 34,8%.

Mientras, el PP lograría, supuestamente, un 22,4%, el mismo resultado que en noviembre y, eso sí, 2,6 puntos más que octubre, un mes en el que como decimos el demóscopo socialista sufrió un ataque de euforia.

Muy llamativo resulta el pronóstico de Vox, que después del excelente resultado que obtuvo en noviembre cae y lo hace, ya es casualidad, exactamente en el mismo porcentaje que el PSOE: un 1,2% menos para quedarse en el 17,6%, su peor resultado desde septiembre, cuando prácticamente en todas las encuestas el partido de Abascal está en máximos.

También resulta ya no llamativo sino directamente sospechoso –aunque esto es habitual en el CIS– que la caída de Vox no se corresponda, al menos en parte, con una subida del PP. Por otro lado, también es cierto que de los 3,4 puntos que se ha dejado el PSOE desde octubre Sumar ha recuperado… una décima: los de Yolanda Díaz estarían en el 7,7% de intención de voto, aunque en el último mes sí habrían logrado mejorar algo más de medio punto.

Tampoco Podemos logra pescar en el río revuelto de los socialistas: se queda en el 4,1%, solo una décima más que el mes anterior.

Por último, otro aspecto del estudio que genera no pocas suspicacias es el hecho de que el bloque de la derecha –es decir, la suma de PP y Vox–, que en todos los estudios demoscópicos roza o incluso supera el 50% de intención de voto se queda en este caso justo en el 40%.