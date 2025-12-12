Menú
Política

Zapatero dice que no le preocupan las detenciones de Plus Ultra, pese a que maniobró para que lograse el rescate

El hijo de José Luis Ábalos afirmó que su padre había sido presionado por Zapatero para aprobar el rescate de la compañía aérea ligada a Venezuela.

El hijo de José Luis Ábalos afirmó que su padre había sido presionado por Zapatero para aprobar el rescate de la compañía aérea ligada a Venezuela.
Zapatero y Nicolás Maduro | EFE

El expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado estar preocupado por las detenciones del presidente y del CEO de la aerolínea Plus Ultra y rechaza que le puedan afectar, pese a que maniobró para que la compañía lograse el rescate.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Hace unos días, Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, afirmó a Vozpópuli que su padre había sido presionado por Zapatero para sacar adelante el rescate de la aerolínea.

Al ser preguntado directamente sobre si le pueden salpicar los arrestos, ha respondido que "no" sin querer aportar más detalles, a la entrada del acto de presentación del libro de discursos parlamentarios del exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Zapatero ha guardado un silencio incómodo después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) haya detenido este jueves a Julio Martínez y Roberto Roselli, presidente y CEO de Plus Ultra, respectivamente, por presunto blanqueo de capitales.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y se encuentra, por el momento, bajo secreto de sumario. Ese mismo juzgado archivó en el año 2023 otra causa que investigaba presuntas irregularidades en la concesión de un rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia a la aerolínea vinculada a la narcodictadura venezolana de Nicolás Maduro.

Y aquí el papel de Zapatero fue clave. De hecho, hace unos días, tras el ingreso del exministro José Luis Ábalos en la prisión de Soto del Real, su hijo, Víctor Ábalos, afirmó en Vozpópuli que su padre había sido presionado por Zapatero para sacar adelante el rescate de la compañía aérea.

"Todo confluye en Zapatero"

A juicio del hijo de Ábalos, "hay que entender que todo confluye en Zapatero. Representa un poder muy importante porque en Sudamérica se ha dedicado al lobby institucional y ahora está con la tarea del lobby empresarial de China a través de Acento". Tal es el poder del expresidente, que según Víctor Ábalos, "Zapatero es el responsable de la cloaca del PSOE".

Relacionado

La relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez —incluido Zapatero— y la narcodictadura de Nicolás Maduro ha tenido decenas de episodios polémicos, como por ejemplo el escándalo del Delcygate, cuando José Luis Ábalos recibió en 2020 a Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro, en el aeropuerto de Barajas pese a no poder pisar territorio europeo al tener prohibida la entrada.

Todo ello con el beneplácito de Pedro Sánchez tras un mensaje del exministro: "Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", comunica Ábalos al jefe del Ejecutivo, que respondió: "Bien".

Temas

En España

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal