El expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado estar preocupado por las detenciones del presidente y del CEO de la aerolínea Plus Ultra y rechaza que le puedan afectar, pese a que maniobró para que la compañía lograse el rescate.
Hace unos días, Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, afirmó a Vozpópuli que su padre había sido presionado por Zapatero para sacar adelante el rescate de la aerolínea.
Al ser preguntado directamente sobre si le pueden salpicar los arrestos, ha respondido que "no" sin querer aportar más detalles, a la entrada del acto de presentación del libro de discursos parlamentarios del exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Zapatero ha guardado un silencio incómodo después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) haya detenido este jueves a Julio Martínez y Roberto Roselli, presidente y CEO de Plus Ultra, respectivamente, por presunto blanqueo de capitales.
La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y se encuentra, por el momento, bajo secreto de sumario. Ese mismo juzgado archivó en el año 2023 otra causa que investigaba presuntas irregularidades en la concesión de un rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia a la aerolínea vinculada a la narcodictadura venezolana de Nicolás Maduro.
Y aquí el papel de Zapatero fue clave. De hecho, hace unos días, tras el ingreso del exministro José Luis Ábalos en la prisión de Soto del Real, su hijo, Víctor Ábalos, afirmó en Vozpópuli que su padre había sido presionado por Zapatero para sacar adelante el rescate de la compañía aérea.
"Todo confluye en Zapatero"
A juicio del hijo de Ábalos, "hay que entender que todo confluye en Zapatero. Representa un poder muy importante porque en Sudamérica se ha dedicado al lobby institucional y ahora está con la tarea del lobby empresarial de China a través de Acento". Tal es el poder del expresidente, que según Víctor Ábalos, "Zapatero es el responsable de la cloaca del PSOE".
La relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez —incluido Zapatero— y la narcodictadura de Nicolás Maduro ha tenido decenas de episodios polémicos, como por ejemplo el escándalo del Delcygate, cuando José Luis Ábalos recibió en 2020 a Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro, en el aeropuerto de Barajas pese a no poder pisar territorio europeo al tener prohibida la entrada.
Todo ello con el beneplácito de Pedro Sánchez tras un mensaje del exministro: "Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", comunica Ábalos al jefe del Ejecutivo, que respondió: "Bien".