El último informe de la UCO no sólo ha señalado la relevancia de las gestiones llevadas a cabo por los ministerios de Teresa Ribera (Transición Ecológica) y Reyes Maroto (Industria) en el caso Hidrocarburos y para la concesión de la licencia de la empresa clave, Villafuel. Ese mismo informe menciona mensajes de Koldo García Izaguirre en los que alude a llamadas a Félix Bolaños e Iván Redondo.

¿Qué es la trama de hidrocarburos? La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia. Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación. La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos. La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos. Leer más

Víctor de Aldama entró en prisión por el caso Hidrocarburos. Salió de allí para aportar información de lo ocurrido en la trama de corrupción del PSOE. La licencia de la empresa implicada en ese caso -Villafuel- se tramitó a instancias de José Luis Ábalos ante el Ministerio de Industria de Reyes Maroto y el de Transición Ecológica de Teresa Ribera. Y la información en manos de la Justicia confirma ya que hay "un robusto conjunto de indicios" de ilegalidades en la concesión de esa licencia de hidrocarburos.

Ahora, un nuevo informe de la UCO ha ratificado y ampliado las pruebas de infinidad de hechos que señalan a más responsables políticos de altísimo nivel en los gobiernos de Pedro Sánchez.

La UCO señala que "a las 13:49:01 horas del día 12 de marzo de 2021, Víctor de Aldama contactó con Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas, superior jerárquico del subdirector que instruía el expediente, tal y como evidenciaron los mensajes borrados relativos a la conversación que mantuvo con él a través de la aplicación de mensajería instantánea y que no pudieron ser recuperados".

"Momentos después de contactar con el director general, el representante de la mercantil Villafuel SL, presentó el escrito de alegaciones, con aportación documental complementaria, entre la que adjuntó protocolos notariales, actas de Juntas Generales ordinarias, solicitudes a la AEAT y las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil, documentos confeccionados poco más de un mes después de la presentación que dio origen al inicio del expediente administrativo - 13 de enero de 2021 -, cuestión de la que podría inferirse la premura y posible confección poco cuidadosa de los elementos que se ajustarían a la solicitud del ministerio para la obtención del título de operador", añade la UCO en su informe.

La documentación aportada tuvo entrada en el registro electrónico del MITECO a las 14:29:04 horas del viernes 12 de marzo de 2021.

"El expediente completo fue aportado digitalmente por MITECO [Ministerio de Transición Ecológica, de Teresa Ribera por aquellas fechas] a esta Unidad, lo que obedecía al día 15 del mismo mes, siendo errónea esta descripción, dado que la documentación fue objeto de registro electrónico el día 12 de marzo", explica el informe de la investigación.

Y el 5 de abril de 2021, "en lo que parece una discusión consecuencia de la presión que estaría ejerciendo Víctor de Aldama sobre Koldo García como consecuencia de no haber obtenido la autorización que creían lograda, Koldo García le mandó un mensaje en el que "se advierte su enfado", dice la UCO. Y justo en ese momento surgen dos nombres nuevos de altos cargos: "Quieres que te dé el teléfono de Félix Bolaños y Iván Redondo y Juan, el jefe de Gabinete de Industria para que llame el de la empresa. Tú y yo tenemos que hablar". Víctor de Aldama le replicó: "No la verdad que no pero te he preguntado nada más pero ok ya le digo que no va a ir y listo no pasa nada".

Y, "consecuencia de lo anterior, Víctor De Aldama logró forzar una nueva reunión en la sede, posiblemente del MITECO, reunión que se celebró el 6 de abril de 2021, y a la que habrían acudido, como mínimo Koldo García, Víctor de Aldama y Claudio Rivas

Dos días después de la reunión, el 8 de abril de 2021, Koldo García

contactó con Marc Isaac Pons Pons, contacto guardado como "Marc Pons Conseller Illes Balears Jefe Gabinete Transición Ecológica" y le reenvió la fotografía del justificante correspondiente al registro electrónico realizado a las 11:00:22 horas del 16 de febrero de 2021, registro documental en el que Villafuel SL presentó documentos afectos a los fondos propios vinculados al cumplimiento de los requisitos exigidos para autorizarla a actuar como operadora.

Bolaños y Redondo

La UCO hace una anotación adicional sobre Bolaños y Redondo: "Ambos ocupando cargos en Presidencia del Gobierno en esa época".

La Justicia ya tiene claro, como ha plasmado en autos, que "la persona aforada que determina la competencia para el conocimiento de la causa de este Tribunal Supremo, el Sr. Ábalos Meco, carecía por completo de facultades para otorgar o rechazar la mencionada licencia, competencia que correspondía al Ministerio de Industria", señala uno de los autos del Supremo. Aunque lo cierto es que esa licencia necesitó del aval del departamento de Teresa Ribera: y lo tuvo, en septiembre de 2022, cuando, según el PSOE, Pedro Sánchez y Ábalos ya habían roto su relación, cosa que ya se ha demostrado falsa por los chats entre ellos.

"Lo que aquí se atribuye al Sr. Ábalos Meco, y por extensión al Sr. García Izaguirre, es haber desplegado su influencia, a instancia del también investigado Sr. de Aldama Delgado, a cambio del premio económico que podrían haber recibido que se concreta en el disfrute de la vivienda elegida por el primero de ellos, para que la concesión de esa licencia pudiera agilizarse propiciando al respecto las correspondientes reuniones en el Ministerio de Industria", sostiene el Supremo.

"En el mismo sentido, ahora con relación al llamado "rescate" de Air Europa, obran indicios en las actuaciones de que los Sres. Ábalos y García, habrían emprendido gestiones orientadas, -nuevamente a impulsos del Sr. de Aldama, que favorecía, en este caso, los intereses de Air Europa-, para que la misma pudiera obtener, con la mayor rapidez posible, las aportaciones financieras públicas que precisaba para poder continuar con su actividad", añadió ese mismo auto.