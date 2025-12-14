La UCO sospecha que hay más firmas como Servinabar para amañar obras: el socio de Cerdán hablaba de "socios locales"

La UCO identifica un esquema impuesto por el socio de Cerdán en las obras negociadas. Un esquema que exigía a grandes empresas como Acciona tener que pasar por el aro de cerrar una alianza con Servinabar u "otro socio local". Y esta última expresión captada por la UCO en varios mensajes es lo que ha despertado las alertas en el cuerpo investigador. Porque implica que puede haber más sociedades como Servinabar que entrasen en esa categoría de "socio local" y que operasen en otras partes de España.

La UCO señala que por "lo que respecta particularmente al tándem Justo-Antxon, cabe destacar una conversación mantenida entre ambos el 22 de enero de 2021 en la que Antxon le dijo a Justo que no se olvidase de que tenía "un socio local". Justo es uno de los altos directivos de Acciona en aquella época –Justo Vicente Pelegrini–. Antxon Alonso es el socio de Santos Cerdán en Servinabar. Y Servinabar es una de las firmas que iba en UTE (unión temporal de empresas) con grandes constructoras como Acciona en las obras públicas sospechosas de amaño en la adjudicación.

La UCO destaca la gravedad e importancia del concepto de "socio local": "Este término cobra relevancia al haber sido empleado por otro miembro de Acciona Construcción. El 3 de abril de 2020 José Alberto Royo Carazo escribió a Antxon para actualizarle sobre algún proyecto, informándole de que le había indicado a unos terceros la obligatoriedad de que hubiera un socio local –se entiende que participando en el proyecto en cuestión–."

Más tramas como la de Servinabar

Y es que la UCO sospecha que hay más tramas como la de Servinabar con otros, como decían en la trama, "socios locales".

Antxon Alonso, además, actuaba con la capacidad que le daba el hecho de que se supiera que su socio era Santos Cerdán, una persona con toda la entrada y mando en el partido en el Gobierno y hasta en el mismo Gobierno por medio de la figura de Pedro Sánchez.

De hecho, la UCO destaca en su informe y en infinidad de ocasiones la enorme relación existente entre Antxon Alonso y Santos Cerdán.

Uno de esos fragmentos de la UCO, de hecho, destaca "dos conversaciones a través de la aplicación Threema de las que se desprenden sendas reuniones entre Santos y Antxon en la calle Ferraz. En primer lugar, el 2 de junio de 2021 Antxon le comunicó a Santos que se dirigía en taxi a Ferraz, avisándole minutos después de su llegada". Y, "en cuanto al segundo de los encuentros, el 15 de noviembre de 2021 Antxon le ofreció a Santos tomar un café, emplazándole éste a verse a las 12:15 enfrente de "Ferraz", en posible alusión a la sede del PSOE en Madrid", puntualiza la UCO.