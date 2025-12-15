Guerra en el PSOE: exigen la dimisión de la consejera de Page que insinuó que Sánchez robó las primarias

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, se ha arrepentido este domingo de las declaraciones que realizó el pasado viernes, en las que insinuó que Pedro Sánchez robó las primarias a Susana Díaz, al asegurar que se inflaron los censos de votantes, al menos en la provincia de Guadalajara. "Me arrepiento profundamente de haber hecho esa referencia", ha dicho. Al mismo tiempo, un sector del PSOE de Castilla-La Mancha pide al presidente de la región, Emiliano García-Page, destituir a la consejera.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Simón cree que no debería haberse referido a esto "porque no aporta nada a la situación que estamos atravesando en estos momentos", porque sus declaraciones "se han desvirtuado" y "porque algunos compañeros y compañeras se han sentido ofendidos por ellas".

"Para todos los que os hayáis sentido ofendidos o que hayáis entendido que he cometido un error, mis más sinceras disculpas. Soy humana, y como tal, imperfecta. Sí que me gustaría aclarar que las declaraciones no son inducidas por nadie, y que si fue un error, fue un error único y exclusivamente mío", indica la consejera.

Avergonzada por el machismo del PSOE

Por otro lado, asegura que intenta "mostrar un sentimiento que, creo, es compartido por muchas compañeras y compañeros: el de vergüenza, el dolor y la incomprensión absoluta de que en nuestro PSOE se estén produciendo estas conductas". Dice ser consciente de que dentro del PSOE "hay comportamientos machistas. En estos últimos días lo he llevado con mucho dolor, viendo como esos comportamientos de abuso sexual que se repetían en nuestra sociedad también están instalados en la estructura de nuestra organización".

"Quizás podrían ser casos aislados, pero con preocupación vemos como alguno de esos casos, los más lacerantes, eran llevados a cabo por hombres que estaban en el entorno más íntimo de nuestro secretario general", indica en referencia a Pedro Sánchez, del que manifiesta que "quizás no era conocedor de estos comportamientos de sus colaboradores más íntimos, pero yo siempre he pensado que cada cual es responsable de nuestros actos y de los actos de las personas de cuyos nombramientos somos responsables".

Según Simón, dada "la gravedad de la situación que estamos atravesando, no solamente en lo que tiene que ver con los abusos sexuales, sino también con los presuntos casos de corrupción, trasladé la necesidad de que fuera el propio secretario general el que asumiese la responsabilidad de la situación y liderase un proceso realmente regenerador".

Exigen su dimisión

Pero las disculpas no son suficientes para todos. Los miembros de la Coordinadora Regional de Izquierda Socialista PSOE de Castilla-La Mancha (IS-PSOE-CLM) han solicitado al secretario general del partido en la región, Emiliano García-Page, la "destitución inmediata" de la consejera "o su dimisión voluntaria." Al mismo tiempo, esta coordinadora dice dejar abierta la posibilidad de llevar a Simón al Comité de Garantías del partido, en caso de que ni ella ni Page "actúen en alguna de las direcciones expuestas".

En un comunicado, los integrantes de esta Coordinadora Regional de Izquierda Socialista de los socialistas castellanomanchegos aseguran haber recibido "atónitos la declaración extemporánea y malintencionada que la consejera de Igualdad, en relación a las primarias en las que la militancia, sin manejar ningún resorte de poder interno federal, ni regional, devolvió al compañero Pedro Sánchez Pérez Castejón a la Secretaría General del PSOE".

Consideran que las palabras que Simón realizó el pasado viernes en Toledo, al hilo de la reunión en Ferraz de las responsables de Igualdad del PSOE para abordar las denuncias internas de acoso hacia el exasesor en Moncloa, Francisco Salazar, suenan a "puñalada de pícara por cuanto dichas a estas alturas de los acontecimientos, pretenden abrir un falso debate sobre la ilegitimidad de un proceso de primarias que fue ejemplar, en el que Pedro Sánchez ganó limpia y sobradamente, incluso en Castilla-La Mancha".

"En cualquier caso, el PSOE de Castilla-La Mancha, usted mismo como secretario general del PSOE regional debería aclararle a su consejera a este tenor, si usted mismo dio alguna orden para llevar a cabo algún tipo de cambio o alteración de los comicios, presionando a los militantes, modificando el censo o las papeletas", instan a Page.

En duda la democracia interna del PSOE

"Lo cierto y verdad es que usted y solo usted controlaba el aparato del partido para poder llevar a cabo alguna modificación en el proceso de elección de candidatos. Solo usted disponía de los resortes de poder necesarios que garantizaban unas elecciones limpias en nuestro territorio. Quizás debería hablar más con su consejera de Igualdad sobre este particular", le aconsejan.

Desde IS-PSOE-CLM aseguran no creer "conveniente" que la también secretaria de Política Municipal del Partido Socialista en la región "ponga en tela de juicio la democracia interna del partido socialista en aquellas primarias para ganar puntos personales aprovechando el ruido mediático actual y mezclándolo todo como en una ensalada deslegitimadora del partido, este bulo de la compañera consejera tiene demasiada cocina y enjundia como para dejarlo pasar". De ahí que hayan exigido su dimisión.