La trama socialista de las mascarillas está ya claro que no se quedó ahí. Las mascarillas les debieron parecer poco negocio y saltaron a otros focos de beneficio, como los test PCR para detectar el covid. La UCO investiga ya esta pata de los negocios de la trama.

Y allí se ha encontrado con una revelación decisiva. Y es que uno de los socios de las empresas de esta trama, Ignacio Díaz Tapia, mencionó en una conversación con Ángel Víctor Torres, que el modelo que iban a plantear ya había sido lanzado en otra comunidad: las Islas Baleares presididas por aquellas fechas por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

La UCO lo detalla de la siguiente manera: "A su vez, Ignacio Díaz también contacta con Víctor Torres para enviarle la misma información que ha facilitado a Antonio Olivera". Torres es Ángel Víctor Torres, por entonces presidente de Canarias y en estos momentos ministro de Pedro Sánchez. Y Olivera es el que fuera responsable de la sanidad canaria y más tarde jefe de gabinete de Torres en el Ministerio.

Las conversaciones entre ambos avanzan y en un determinado momento Díaz Tapia señala a Torres: "Me permito compartir el plan que tenemos ya para poner en marcha en Baleares en aeropuertos y puertos".

Informe de la UCO

Los puertos y aeropuertos son infraestructura nacional, pero la negociación se planteó con líderes autonómicos para evitar problemas y porque la sanidad es una competencia autonómica —aunque en ese momento estaba asumida por el Gobierno central por la pandemia del covid—. Pero la trama prefería hablar con los líderes autonómicos, como ya se ha visto en el trato entre Koldo García Izaguirre y Francina Armengol —Koldo llamaba "cariño" a la ahora presidenta del Congreso y por esas fechas presidenta regional de Baleares— o en la relación directa mantenida con Ángel Víctor Torres.

Pedro Sánchez

Lo que está claro ya es que, aunque los negocios con las mascarillas, el petróleo y las obras públicas han centrado la mayor parte de las investigaciones de la trama socialista, la UCO ha sacado tiempo para una cuarta rama cuya gravedad crece. Y es que esta pata de los negocios de la trama ha vuelto a aflorar el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de la citada venta de test PCR por parte de la trama en pleno covid.

Las gestiones iniciales nacieron de las conversaciones mantenidas con Ángel Víctor Torres en Canarias. Y fue así porque la trama pensó en los aeropuertos y puertos canarios y Baleares como punto de crecimiento del negocio. Pero, tras diseñar el esquema, pensaron a lo grande, decidieron que podía ser una opción de enriquecimiento nacional y que, por lo tanto, había que pasar por Pedro Sánchez. Y así lo plasmaron en sus chats.

La UCO lo explica de la siguiente manera: "Finalmente, Koldo le asegura que los test se harán y le informa que el "presi", supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez, habló con José Luis, entendiendo que es José Luis Ábalos, y le dijo que era necesario y que al día siguiente «[...] lo cierran Salvador y el presi", lo cual podría hacer referencia al Ministro de Sanidad, Salvador Illa y al Presidente del Gobierno".

La UCO añade: "A la vista de lo expuesto en el párrafo precedente, se observaría la pretensión de Koldo de permanecer oculto en todas aquellas gestiones que realiza, y que podrían vincularle de alguna manera con la presunta organización criminal que se investiga". Y todo ello, incluyendo hasta gestiones con Sánchez e Illa.