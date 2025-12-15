Los socios dejan solo al presidente: críticas de Sumar, Podemos, ERC y PNV, que ve la situación "insostenible"

Por primera vez en lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha quedado políticamente expuesto al comprobar que sus socios parlamentarios no solo se desmarcan, sino que empiezan a marcar distancia de forma explícita ante los casos de corrupción y acoso sexual que salpican al Gobierno. El respaldo que hasta ahora había permitido a Pedro Sánchez navegar en minoría muestra signos de fatiga y amenaza con resquebrajarse.

"Queremos seguir gobernando este país", aseguraba el presidente del Gobierno en el habitual balance del año, reafirmando su voluntad de "agotar la legislatura". Una predisposición que, sin embargo, parece ajena a la realidad política tras las crecientes críticas de sus socios de investidura. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, reclama una "reformulación radical" del Ejecutivo, una opción que Sánchez descarta por ahora al declararse plenamente "orgulloso" de sus ministros.

El socio minoritario del Gobierno mantiene así el pulso y exige cambios en el Consejo de Ministros para "relanzar" la legislatura. Después de que la UCO haya entrado en varios ministerios, como Hacienda y Transición Ecológica, en Sumar censuran el "inmovilismo" del presidente y advierten del desgaste que provoca la falta de reacción política, después de conocerse que uno de los detenidos de la Operación Plus Ultra se vio con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La falta de explicaciones del presidente Sánchez ante los casos de corrupción ha erosionado la confianza de unos aliados que reclaman gestos políticos inmediatos y decisiones concretas, no discursos de resistencia. Esta presión ha provocado que el presidente del Gobierno agende una reunión con el líder de ERC, Oriol Junqueras a principios de 2026 con el objetivo de salvar la legislatura. Esta cita sería la primera reunión que mantiene el presidente del Gobierno con el de ERC desde que salió de la cárcel tras la aplicación de la ley de amnistía. "No queremos seguir pasando vergüenza cada día", ha señalado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián que ha pedido al PSOE "dejar de pensar que todo es una conspiración porque no cuela" tras la detención del expresidente de la SEPI o la exmilitante socialista Leire Díez.

Socios de investidura como Podemos evitan cerrar filas y endurecen el tono. "La situación es tan lamentable y podrida que lo que debería hacer Sumar es salir del Gobierno", ha deslizado el portavoz morado, Pablo Fernández. Mientras Sánchez defendía la continuidad de la legislatura y descartaba un adelanto electoral, socios que se han mostrado en esta legislatura ser los más leales como PNV han asegurado que esta situación en "insostenible", en boca del ex lehendakari Iñigo Urkullu.

El Ejecutivo entra así en una fase de incertidumbre por sus socios de investidura. La fractura no implica aún una ruptura formal, pero sí marca un punto de inflexión que hasta ahora no se había producido.