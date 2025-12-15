Pradas afirma que la AEMET "falló estrepitosamente" en la DANA de 2024

La exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana y responsable de Emergencias durante la dana de 2024, Salomé Pradas, ha insistido en que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) "falló en sus predicciones estrepitosamente".

Según ha explicado, durante la jornada del 29 las previsiones fueron cambiando de manera constante. "El umbral era entre 180 y 200 litros y cayeron 800 mientras estábamos en el Cecopi", ha señalado Pradas, en referencia a la magnitud de las lluvias registradas durante el episodio que resultó mortífero.