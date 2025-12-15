Rufián hace llorar a Salomé Pradas en un tenso interrogatorio con acusaciones de machismo

La exconsejera de Interior y Justicia de la Generalidad Valenciana, responsable de Emergencias durante la dana de 2024 que dejó más de 200 muertos, Salomé Pradas, ha llorado este lunes en su comparecencia en el Congreso después de que Gabriel Rufián, el diputado de ERC, haya sido contundente con ella. En ese sentido, Rufián ha entregado a Pradas un trozo de cuerda al que se agarró una niña antes de morir por la dana. La exconsejera ha pedido perdón a las víctimas de la riada por no haber podido hacer más aquel día. "Lo llevaré toda la vida conmigo", ha lamentado.

La comisión ha tenido también otros momentos polémicos como por ejemplo cuando Pradas ha acusado a Rufián de tratarle de forma machista. El diputado catalán ha dicho durante la comisión que "no puede ser que esta persona se siente aquí y no diga nada". Ante eso, la exconsejera ha defendido ante Rufián que "tengo nombre, si me puede llamar señora Pradas o Salomé, tan solo, pero no soy una persona como usted me está llamando de forma, incluso, machista". Ante dicha acusación, Rufián ha defendido que se ha referido a ella como "persona" para "no tener ningún tipo de connotación" y le ha pedido disculpas.

Aunque Pradas había decidido no acogerse a su derecho de no contestar a las preguntas de los comisionados por estar imputada en la causa que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, sí ha aprovechado para pedir disculpas a las víctimas después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le preguntara si quería aprovechar su comparecencia para hacerlo.

"Pido disculpas a las víctimas por no haber podido hacer más, como lo dije en el juzgado y está en las consideraciones (que ha repartido a los comisionados). Por supuesto que pido disculpas por no haber podido hacer más; es algo que llevaré toda la vida conmigo, ha manifestado entre lágrimas.

🔴 Pradas: "Pido disculpas a las víctimas por no haber podido hacer más, como lo dije en el juzgado y está en las consideraciones (que ha repartido a los comisionados)" pic.twitter.com/B2qJAGnWhF — Libertad Digital (@libertaddigital) December 15, 2025

Pradas también ha llorado cuando minutos antes Rufián le ha acusado de "no tener corazón" por no contestar a las preguntas para saber la verdad de lo ocurrido hace un año y le ha entregado una cuerda de la que se agarró una niña que murió en la dana y que los familiares de las víctimas le hicieron llegar para que se la entregara al expresidente valenciano Carlos Mazón. Como se le olvidó dársela a Mazón, Rufián se la ha entregado personalmente a Pradas. "Esto es una cuerda que impedía que el agua arrastrara a una niña china. Me pidieron que se la diera al miserable, psicópata e inútil de Mazón y como no se la di, se la doy a usted", ha dicho Rufián.