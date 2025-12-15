Con la mirada puesta en dejar atrás el mal momento que vive el Gobierno y lograr que el periodo estival y la llegada de la Navidad sirva para pasar página, el presidente Pedro Sánchez intenta amortiguar el impacto de los casos de corrupción y de acoso sexual que han sacudido con fuerza la Moncloa. Pese al seísmo político provocado, el presidente del Gobierno ha optado por escenificar calma y reafirmarse como adalid del feminismo y de la transparencia. Sánchez como ya viene siendo habitual se ha escudado en las "campañas del fango" para sortear los escándalos que sacuden el Gobierno y mantiene que "agotará la legislatura".

Pedro Sánchez ha evitado comprometerse sobre una eventual dimisión si la justicia concluye que ha existido financiación ilegal en el PSOE. "No hay financiación irregular, por tanto no me puedo poner en esa tesis", afirmó, insistiendo en que su credibilidad permanece intacta.

En un discurso con varios mensajes velados dirigidos a la oposición y a la prensa, Sánchez respondió con dardos cuando fue preguntado por una posible autocrítica respecto al nombramiento de José Luis Ábalos y por el desconocimiento que admitió sobre su faceta más personal. "Ha habido algunos medios de comunicación que de manera bastante torticera, retorcieron lo que dije sobre si conocía o no conocía la dimensión personal del señor Ábalos. Lo voy a decir de otra manera. Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros".

En uno de los peores momentos que vive esta legislatura, Sánchez recupera un tono muy parecido al de abril de 2024, cuando, tras cinco días de reflexión tras saber que su mujer estaba siendo investigada, reapareció con el mensaje de que este Gobierno debe "aguantar".

"La corrupción sistémica acabó con la salida del PP del Gobierno en 2018. La diferencia es que ahora se actúa con contundencia, mientras el PP convive con la corrupción", ha lanzado el presidente del Gobierno atacando a los partidos de la oposición y haciendo uso de la habitual estrategia del 'y tu más', que según ha explicado el líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, corresponde a un "yo también".

"Ser feminista no te hace infalible"

"Somos el primer partido que ha abordado el tema con contundencia", ha señalado Sánchez después de que tanto Moncloa como el PSOE hayan encubierto las denuncias por acoso sexual contra el que fuera su asesor durante seis años, Paco Salazar, y mientras continúa el goteo de casos de acoso en las filas socialistas. El presidente del Gobierno en su tradicional balance del año, ha sacado pecho de las políticas de igualdad, sin mencionar el fallo de las pulseras antimaltrato.

"Ser feminista, no te hace infalible", ha defendido añadiendo que "lo que debilita al PSOE no son las denuncias, sino las conductas machistas", tratando de dar carpetazo a este asunto y manteniendo la "transparencia" mostrada por el Gobierno y el PSOE.

Relación con sus socios

El presidente del Gobierno ha optado por un discurso autocomplaciente y triunfalista, pronunciado en plena campaña electoral en Extremadura, en el que, a diferencia de ocasiones anteriores, y más allá de un genérico "sudar la camiseta", ha evitado cualquier referencia a los Presupuestos Generales del Estado que prometió llevar al Parlamento en julio y que, tras incumplir el mandato constitucional, siguen prorrogados.

A pesar de la advertencia de Yolanda Díaz sobre la necesidad de una remodelación del Gobierno, el presidente ha hecho caso omiso y reafirma su confianza plena en agotar la legislatura. De forma irónica el presidente del Gobierno ha fingido un bostezo al ser preguntado por "medidas nuevas" y el alcance de las políticas, diciendo que "es importante saber dónde está la sustancia de las cosas".

El presidente del Gobierno descarta, por ahora, un adelanto electoral al considerar que se trata de un Ejecutivo que "renta", pero se abre a reunirse con Oriol Junqueras a comienzos de 2026, tras confirmar que ambos han mantenido este lunes una conversación telefónica y que han acordado verse cuanto antes con el objetivo de salvar la legislatura.

El encuentro se produciría después de que Sánchez haya presumido del aval otorgado a la Ley de Amnistía, destinada a favorecer a los condenados e investigados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, por parte de varios organismos internacionales, en una estrategia orientada también a reconstruir puentes con el fugado Carles Puigdemont.

Anuncios del presidente del Gobierno

Mientras la UCO apunta que la trama que llevó a la detención de la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández habría amañado al menos cinco contratos públicos por 132,9 millones de euros, el presidente del Gobierno ha anunciado un real decreto para un bono único de transporte de 60 euros por persona en todo el país como cortina de humo.