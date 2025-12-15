Vox insiste en desvincularse de Revuelta: "No sabemos cómo han operado"

La luna de miel que Vox vive en las encuestas se ha visto truncada por el escándalo que protagoniza Revuelta, la asociación juvenil vinculada al partido de Santiago Abascal. Audios publicados por El Plural y El Mundo, entre otros, desvelan que la cúpula tenía sospechas de irregularidades que intentó resolver de manera interna, sin éxito.

La asociación está ahora mismo partida en dos, con Arturo Villaroya y Javier Esteban denunciando ante la Fiscalía a Jaime Hernández y Pablo Gasca por, supuestamente, desviar donaciones recaudadas para ayudar a los afectados por la Dana. Una acusación que niegan los señalados, que acusan a Montse Lluís, Jorge Buxadé y Kiko Méndez Monasterio de intentar hacerse con el control de Revuelta cuando empezó a tener éxito y, al no conseguirlo, orquestar esta operación contra ellos, como recogen en un mensaje en redes sociales.

TODA LA VERDAD SOBRE EL CASO DE REVUELTA Y LA DIRECCIÓN DE VOX. 1. Revuelta nace en octubre de 2023, durante la emergencia de la amnistía, de un día para otro y como herramienta de protesta. 2. VOX apoya inicialmente a la asociación, pero la considera autónoma e independiente.… — Revuelta (@revuelta_es) December 15, 2025

La respuesta de Vox

Fuentes de la dirección de Vox trasladan a Libertad Digital que "ante las sospechas de irregularidades, Vox pidió conocer las cuentas y la gestión de Revuelta y, al no trasladársele esta información, envió escrito a la Autoridad Independiente del Informante", organismo de reciente creación (septiembre de 2025), cuya finalidad es proteger a los informantes sobre posibles casos de corrupción.

"Vox ha obrado con absoluta diligencia y no podemos decir nada de la actuación de Revuelta porque no conocemos cómo ha operado", añaden desde el partido, donde aseguran que "tendrán que explicarlo donde corresponda". "Como no tenemos pruebas, sino sospechas, ponemos la información en manos de este organismo para que actúe conforme crea oportuno", señalan.

Añaden que "no podemos decir que haya corrupción porque no lo sabemos. Hemos pedido acceder a las cuentas, y no hemos podido. No somos parte de la organización y, por tanto, no lo podemos exigir. Sólo poner sobre la mesa nuestras preocupaciones". El pasado martes, la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, rechazó "comentar las vicisitudes internas de una organización que no se encuentra en Vox".

El origen de Revuelta

La asociación juvenil se creó en 2023 utilizando como marca jurídica la asociación social de mayores Asoma, que Vox señala como entidad "pantalla". El objetivo de Revuelta era canalizar el éxito que el partido tenía entre los jóvenes promoviendo actuaciones al margen de la "política tradicional" o "institucional", con protestas como las realizadas frente a la sede del PSOE en Ferraz.

Fue fundada por Jaime Hernández (presidente), Arturo Villarroya (vicepresidente), Pablo González Gasca (secretario) y, por último, Santiago Aneiros y Javier Esteban Bejarano (vocales). Todos ellos, afiliados y trabajadores de Vox en ese momento.

Parte de sus integrantes aseguran que Vox se empezó a interesar por sus actividades una vez empezaron a tener éxito y a recaudar dinero. En la última etapa, dicen haber recibido órdenes directas de miembros del partido para organizar actos y arropar a Santiago Abascal.