Armengol salva a Sánchez de explicar la corrupción en el Congreso por miedo a los socios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se librará de tener que explicar en diciembre, en el Congreso de los Diputados, los casos de corrupción y acoso sexual que le rodean. El temor a que los socios pudieran apoyar la petición del PP para convocar un Pleno extraordinario ha llevado a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, a rechazar convocar siquiera a la Junta de Portavoces para no tratar este asunto, según explican fuentes parlamentarias.

La Mesa del Congreso ha abordado este martes la solicitud hecha por el grupo de Ester Muñoz, a la que debía seguir la convocatoria del órgano en el que están representados todos los grupos, y donde había muchas posibilidades de que Podemos, ERC o Junts apoyaran la petición de comparecencia de Sánchez. Para no perder la votación, la mayoría de izquierdas de PSOE y Sumar ha impuesto su criterio y ni siquiera se estudiará la petición del PP en el órgano competente.

"En la democracia sanchista, cuando el PSOE sabe que pierde una votación, no la convoca", ha denunciado Muñoz en rueda de prensa, recordando que Yolanda Díaz ha llegado a pedir incluso una crisis de gobierno pero es incapaz de apoyar la petición de comparecencia de Sánchez para que pueda dar explicaciones en el Parlamento.

Sin explicaciones hasta, al menos, finales de enero

Sánchez no comparecerá, por tanto, hasta, al menos, la segunda mitad del mes de enero ya que, el período ordinario de sesiones concluye el 31 de diciembre, y en enero se convoca la Diputación Permanente, órgano que encargado de velar por el funcionamiento de la Cámara entre períodos, y en el que se debatiría la petición del PP.

En caso de que la solicitud prospere, se convocaría un Pleno extraordinario, como pronto, a finales de enero, lo que da un margen considerable al presidente del Gobierno para coger aire en medio del tsunami al que debe hacer frente. Es tiempo suficiente, incluso, para que pueda intentar convencer a los socios de que vuelvan a arroparle, como hasta ahora. Y es que en los últimos días las críticas han ido creciendo, dada la magnitud de los escándalos, lo que puede complicar, aún más, la gobernabilidad y el futuro de Sánchez.

Las voces internas en el PSOE también elevan la presión sobre un presidente al que muchos dan ya por amortizado, llegando a hablar de "fin de ciclo". El punto y final debe decidirlo el jefe del Ejecutivo y puede abocar al partido a una lenta agonía que suma más en la desesperación a sus bases. Las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía servirán también de termómetro y podrían terminar de dar la puntilla a Sánchez.