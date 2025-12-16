Cuatro medios de comunicación aprovecharon las últimas horas de este lunes para publicar las últimas encuestas sobre las elecciones en Extremadura dentro del plazo legal, cuatro sondeos que, considerados en conjunto, suponen un último empujón para el PP, que se acerca más a un resultado que sería un gran éxito.

El más optimista de todos para el PP es el de Demoscopia y servicios que publica OkDiario, que coloca a los populares en el 44,7% de intención de voto y con 32 diputados, a sólo uno de la mayoría absoluta y cuatro más de los que tiene ahora.

El resultado sería, además, una goleada sin precedentes al PSOE del imputado Gallardo, que se quedaría a más de 17 puntos, en el 27,5% y con sólo 19 escaños, nueve menos de los que tuvo en 2023. Vox, por su parte, tendría un excelente resultado: con un 13,5% tendría 9 diputados, casi doblando los 5 de las anteriores elecciones, mientras que Unidas por Extremadura también mejoraría: podría llegar al 9,5% y tener 5 escaños, uno más que ahora.

Casi tan positivo para María Guardiola y muy interesante es la encuesta de Sociométrica para El Español, que además puede compararse con el publicado hace sólo nueve días. Un plazo en el que el PP habría subido nueve décimas para llegar ya al 43,9%. Los populares estarían entre los 30 y los 32 diputados, de nuevo a sólo uno de la mayoría absoluta en el mejor de los casos.

El PSOE también ha perdido 9 décimas desde el pasado día 6 y se quedaría con el 28,5% del voto y con una horquilla de escaños que en su parte más baja también está en 19 y en la alta no pasa de 21, es decir, un desastre sin paliativos y, además, en tendencia negativa.

Vox también está en ascenso, aunque un poco menos que el PP: ha ganado seis décimas desde el sondeo anterior para llegar al 12,9% y tendría 8 o 9 diputados. Unidas por Extremadura, por su parte, se mantiene estable en el 7,9% y con 4 o 5 escaños.

El estudio de Celeste-Tel para Onda Cero coloca al PP en el 42,9% del voto y con 31 asientos en la asamblea regional, otro buen resultado para Guardiola. En este caso, la debacle del PSOE sería algo menor: Gallardo lograría un 32,2% de los votos y, eso sí, tampoco pasaría de 21 diputados.

El resultado de Vox sería muy bueno, pero no tanto como han pronosticado otras encuestas: con un 12,8% tendría 8 diputados, una mejora importante respecto a los 5 que tiene ahora. Finalmente, la coalición de ultraizquierda que lidera Podemos tendría un 8,7% y cinco escaños.

Por su parte, la encuesta de Target Point que publica El Debate deja también al PP a sólo tres décimas del 44% y con la posibilidad de llegar a los 32 diputados, que en el peor de los casos serían 30.

En este caso el resultado del imputado Gallardo es también un desastre total: con el 26,9% de los votos estaría también a casi 17 puntos del PP y no pasaría de 20 escaños, pero incluso podría quedarse en 18, diez menos de los que tiene ahora.

Este sondeo le otorga también un muy buen resultado para Vox: con un 14% podría llegar a doblar sus cinco diputados actuales y, en el peor de los casos, tener 9. Y, por último, Unidas por Extremadura podría subir hasta un 10,2% y tener 6 o 7 diputados.