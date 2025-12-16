Feijóo destroza al PSOE: "Oiga, delincan más despacio"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a aclarar si dio un presunto "chivatazo" al directivo de Plus Ultra, Julio Martínez, para que pudiera "borrar pruebas" antes de su detención. Así lo ha manifestado este lunes durante su discurso en la tradicional cena de Navidad del PP de Madrid, celebrada en Alcorcón junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo ha señalado que ya se conocían los "negocios turbios con Maduro" atribuidos a Zapatero, pero ha subrayado la gravedad de las informaciones publicadas que apuntan a un posible aviso previo a personas investigadas. "España merece conocer si un expresidente del Gobierno ha dado chivatazos a personas que iban a ser detenidas para borrar pruebas o no", ha afirmado, reprochándole que no haya comparecido para dar explicaciones.

El presidente del PP también ha criticado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su gestión política y por, según ha dicho, intentar retrasar la actividad parlamentaria hasta febrero. En este contexto, ha advertido de que su partido no dejará de denunciar lo que ha calificado como "atropellos, corruptelas, extorsiones y machismo del Partido Socialista de Sánchez".

Feijóo ha acusado al PSOE de "proteger más a sus babosos que a las mujeres" y ha asegurado que atraviesa una situación interna en la que "es difícil ser del PSOE", ya que, según ha afirmado, quienes discrepan son "anulados o expulsados". A su juicio, el partido está "hecho a imagen y semejanza de una sola persona".

En un tono muy crítico, el líder popular ha sostenido que el PSOE llegó al poder como "adalides de la limpieza" y ha terminado, según sus palabras, completando "el catálogo entero de la corrupción", asegurando que no hay delito "en el que no estén presuntamente involucrados". Feijóo ha concluido con una dura crítica al Ejecutivo, ironizando sobre la sucesión de escándalos y reiterando su compromiso de seguir denunciándolos públicamente.