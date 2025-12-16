La mano de Zapatero llegó al Ministerio de Marlaska: intervino en las purgas policiales para garantizar mandos leales

La larga mano de José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado más allá de los negocios de la china Huawei. Lo cierto es que su comisario de referencia en la Policía Nacional, Segundo Martínez —ahora ya excomisario e íntimo de Zapatero tras su etapa como máximo responsable de Seguridad de La Moncloa durante las dos legislaturas del expresidente socialista—, ha influido en los movimientos de la Policía bajo el atento seguimiento de Zapatero. Y eso solo puede ocurrir si hay una orden presidencial para que esas indicaciones sean tenidas en cuenta.

Martínez se jubiló en 2017. Pero su adiós teórico a la vida activa no lo fue en la práctica. El Ministerio del Interior mantuvo el contacto con él nada más llegar Pedro Sánchez al poder para abordar lo que se convirtió en una purga de mandos policiales sospechosos de no ser leales a la causa socialista, según confirman fuentes policiales a Libertad Digital.

Tras ganar Sánchez la moción de censura, más de una decena de cargos clave en la Policía fueron destituidos. Y esas mismas fuentes señalan que uno de los grandes asesores del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras —unido desde hace décadas al exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono— fue Martínez. Y es que las órdenes de Zapatero se han respetado en el Gobierno de Sánchez.

Huawei y la correa de transmisión

Y, como ya ha publicado Libertad Digital, Martínez se ha convertido en imprescindible en esa relación de ordeno y mando. Gracias a él, Zapatero ha disparado su influencia en el día a día para aumentar los contactos de la china Huawei en España y mantener a la tecnológica como proveedor de la infraestructura de almacenamiento de escuchas telefónicas para la Policía Nacional y el CNI. Así, el que fuera su responsable de Seguridad en Moncloa, Segundo Martínez —ahora en Huawei— ha servido de correa de transmisión.

Hay que recordar que esta compañía —Huawei— que ha recibido innumerables vetos nacionales en la UE y EEUU por su procedencia y control por parte del Gobierno chino, ha conseguido implantarse en España nada menos que en el sistema de espionaje de la Policía española. Y lo ha hecho con apoyo directo de Zapatero y de una de las personas de su órbita de confianza, implantada tal cual en la propia Huawei —Martínez—.

Vetos internacionales

Así, el expresidente del Gobierno ha conseguido tejer una red de influencias para que la compañía china mantuviera el contrato de la Policía para almacenar comunicaciones sensibles. Y lo ha hecho en un momento en el que, sin miramientos, algunos países de la Unión Europea, como Alemania o Estonia, han prohibido el uso de equipos Huawei en sus redes 5G. Y lo han hecho sin gran disimulo esgrimiendo la preocupación por motivos de seguridad nacional.

Otros países como Rumanía o Suecia también han tomado medidas parecidas y la propia Comisión Europea ha pedido a todos los estados miembros que mantengan un elevado nivel de análisis en esta materia para reducir los riesgos asociados con proveedores de alto riesgo. Y todo ello con la vista puesta en Huawei.