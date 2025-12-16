La trama intentó vincular a Saura, el técnico clave del rescate de Air Europa, también al negocio de los test del covid

La UCO ya ha dedicado parte de sus informes a un alto cargo que, hasta el momento, había pasado más o menos desapercibido en las maniobras del rescate de Air Europa. Su nombre es Pedro Saura, quien fuera en el momento del rescate secretario de Estado de Transportes, es decir, del ministro José Luis Ábalos. Las conversaciones interceptadas por la unidad de la Guardia Civil demuestran que Saura no era muy partidario del rescate o, por lo menos, de darle facilidades extra. Pese a lo cual, el rescate se acabó aprobando. Pero la trama debió pensar que Saura era un hombre a captar en otros negocios, porque lo cierto es que Koldo envió a Víctor de Aldama el contacto de Saura para que alisara el camino del negocio de los test PCR contra el covid.

Uno de los últimos informes de la UCO recoge la siguiente explicación al papel de Saura en los test: "La siguiente conversación que se detecta en relación con los contratos para la adquisición de pruebas diagnósticas PCR, es del día 30 de julio de 2020, cuando Koldo se pone en contacto con Víctor de Aldama para enviarle el contacto de Pedro Saura García, aclarándole que "Ahora te llamo y te cuento". La gestión no debió fraguar, al menos de forma rápida. Y es que "a las pocas horas, Víctor de Aldama le informa que Pedro Saura no le atiende, se supone que al teléfono". Normal: Saura, por esas fechas estaba ya al corriente de las gestiones de la trama en otro frente: el del rescate de Air Europa.

Saura es un clásico del área económica del PSOE y tiene conocimientos técnicos claramente superiores al resto de implicados en la decisión de rescatar a Air Europa. Él fue el encargado por la trama de tratar directamente con Javier Hidalgo antes incluso de que el rescate fuera solicitado, tal y como prueban los indicios recabados por la UCO.

Y, lo cierto es que, tras esta etapa, Saura fue ascendido por Pedro Sánchez a dos presidencias de empresas públicas con sueldos superiores a los 150.000 euros.

La presión por la nota de prensa

La UCO ha constatado el papel de Saura en agosto de 2020 y, en especial, en el rescate de Air Europa: "Sin novedades en este asunto, a las 16:27 horas, Aldama insistió a Koldo sobre la publicación de este comunicado [la nota de prensa sobre el rescate que se emitió antes incluso de que fuera solicitado], haciendo alusión al nerviosismo de Hidalgo provocado por este tema". La reseña se centra, así, en el día 6 de agosto y hay que recordar que el rescate se solicitó cuatro días más tarde.

Previamente, de hecho, a las 13:22 del mismo día, "Aldama se dirigió a Koldo para preguntarle si sabía algo de las declaraciones, respondiendo Koldo que "No, se supone que la hace Saura", "Le llamo ahora", "Pido me manden nota", "Y te la mando". Prácticamente en paralelo, Hidalgo le preguntó por este mismo asunto a Aldama, quien respondió mediante un mensaje de audio" en el que afirmaba lo siguiente: "He hablado con él hace media hora más o menos y están preparándola, lo que... lo que a lo mejor la hace él, porque van a hacer una nota de prensa desde el Ministerio y luego la distribuyen a los medios, entonces me ha dicho que lo más seguro es que la haga él, pero la están preparando ahora, hace un... media hora te digo, que he estado hablando con él y la estaban preparando. Sí, la sacan hoy, me han dicho que no me preocupe que la sacan hoy, venga un abrazo".

La nota de prensa era importante para el grupo de los Hidalgo. Y es que, en plena incertidumbre de la compañía, suponía el deslizamiento de un respaldo del Gobierno previo a todo, incluso a la propia solicitud de la ayuda, algo que resulta del todo extraño.

Queda claro que Saura era una persona clave en el rescate. Es más, por si había alguna duda, la trama le encargó el trato directo con Hidalgo para calmar al responsable de Air Europa que quería tener todo cerrado antes incluso de solicitar el rescate.

Así, Koldo le dijo a Ábalos: "Jefe, perdóname, pero ¿sabes algo de la nota de prensa? Por favor, lo digo por éste que le va a dar algo". Y "tres minutos más tarde, Aldama le remitió a Koldo una captura de pantalla de su conversación vía WhatsApp con Saura, donde puede leerse cómo Aldama se dirigió a éste por ese medio con el fin de mantener una conversación telefónica. Seguidamente, Koldo le indicó "te llama Pedro Saura en 30 m", y, en relación con ello, agregó "llama a José y cuenta lo que te dice Saura".

El mismo 6 de agosto, "se observa un mensaje de la conversación de WhatsApp entre Aldama y Saura donde el primero le indica al segundo "Hola, Pedro, buenas tardes. Soy Víctor de Aldama. Le llamé desde un 646. Quería hablar con usted, si tiene un momento. Saludos.". Y la UCO destaca que "a este respecto, Aldama parecía negarse a hablar con Ábalos citando "Llama tú, por favor. A mí la verdad no me apetece. Si me va a mentir, paso; y si no lo va a hacer, que lo diga y ya está. No pasa nada. Y dejamos esta angustia de una vez. Que el otro haga lo que quiera y listo.". Cabe recordar que habrían pasado tres días desde la llamada de Aldama a Ábalos, donde este último se habría comprometido con Aldama. Tras este mensaje, Koldo aceptó e instó a Aldama a soportar esa situación, citando "Son días", "Y todo va salir". Y lo decía sin el más mínimo análisis técnico del rescate.

El día 7 de agosto de 2020, "cuando Aldama ya le había preguntado nuevamente a Koldo sobre este asunto, este último se refirió a Ábalos como la persona conocedora del estado de la nota del Ministerio. A las 11:36 horas, Koldo le remitió una captura de pantalla a Aldama donde puede leerse cómo Koldo le dio indicaciones a Saura de que ya podía llamar a Aldama. Este extremo anticipaba que la nota ya estaría confeccionada, pues él era la persona encargada de su redacción según esta cronología de mensajes". Pues bien, Saura formaba parte del núcleo encargado del rescate.

Y, tras ello, Pedro Saura ha ocupado dos presidencias de grandes empresas públicas: Paradores y Correos. La primera desde el 28 de julio de 2021, donde llegó a cobrar una retribución anual de 157.507 euros en el año 2022. La segunda desde el 28 de diciembre de 2023, donde ha cobrado en 2024 unos ingresos de 185.725 euros.