Pilar Alegría deja el Gobierno para dedicarse a las elecciones en Aragón: "Vuelvo a mi casa"

Pilar Alegría deja hoy mismo el Gobierno para dedicarse por completo a las elecciones en Aragón que se celebrarán el próximo 8 de febrero tal y como anunció ayer el presidente aragonés, Jorge Azcón. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación ha anunciado su salida en redes sociales. Fuentes gubernamentales descartan que el intercambio de carteras con quien asumirá su relevo al frente del Ministerio de Educación se produzca hoy, ya que corresponde al propio presidente del Gobierno nombrar, en primer lugar, a su sucesor en el cargo.

"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país. He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra", ha anunciado la ministra.

Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país. He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa,… — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) December 16, 2025

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este lunes en la tradicional copa de Navidad en Moncloa que la sustituirá al frente de la portavocía una mujer. Este martes será su última rueda de prensa tras el Consejo de Ministro y lo hará junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la ministra de Igualdad Ana Redondo.

Relacionado Sánchez sustituirá a Alegría como ministra portavoz por otra mujer para reforzar el cupo feminista

Sánchez evitó dar nombres, pero al anunciar que la sustituta en el cargo de ministra portavoz sería una mujer descartó las quinielas que situaban al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y al de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, como posibles candidatos.

Como candidata socialista en Aragón, Alegría arrastra el lastre de la comida que mantuvo en noviembre con el exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa, Paco Salazar, una vez conocidas las denuncias por acoso sexual que militantes socialistas habían presentado a través de los canales internos del partido. En un primer momento, Alegría enmarcó aquel encuentro en el ámbito "personal", para después admitir que fue "un error" y reconocer que "no debió haberse producido".