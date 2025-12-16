Sánchez fija una "fecha de resistencia" según desvela TVE

TVE, la cadena pública tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha desvelado el plan de supervivencia del Ejecutivo para hacer frente a los escándalos de corrupción y los casos de abuso sexual que salpican de lleno a la formación socialista. Según ha deslizado Javier Ruiz, presentador de Mañaneros 360, la estrategia de Sánchez es "aguantar hasta abril" para que los casos judiciales del Partido Popular contrarresten las causas judiciales que cercan al PSOE y a la familia del presidente del Gobierno. Así, el Gobierno pretende empatar en fango y poder escurrir el bulto para tapar los presuntos delitos de Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez o David Sánchez, el 'hermanísimo', entre otros.

"El Partido Popular apretando el acelerador, el Gobierno apretando el freno. ¿Por qué? Porque hay una fecha clave y esa fecha clave es efectivamente abril. La Kitchen va a destapar audios de las cloacas del Estado, los contactos con medios de comunicación, los contactos políticos, los contactos con policías patrióticas, los contactos con la trama Villarejo", ha explicado el presentador de Mañaneros 360.

🔵El calendario judicial que afronta el PP ¿Intenta el PP mitigar sus casos judiciales apretando y recrudeciendo su batalla contra Sánchez?#Mañaneros16D https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/grsGxN99QU — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) December 16, 2025

Después de desvelar los planes del Ejecutivo sanchista, el programa de TVE ha recordado el calendario judicial que afrontan los populares el próximo año a partir del mes de abril, fecha clave para la supervivencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

El caso Kitchen es una de las principales causas judiciales que afronta el partido de Alberto Núñez Feijóo. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, con Rajoy y el excomisario Villarejo son los principales acusados en una presunta operación parapolicial para espiar y sustraer documentación al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, para presuntamente proteger al Partido Popular. Pero no solo ese caso, también está pendiente en 2026 el 'caso Púnica', el 'caso Lezo' y el caso 'Montoro'.