Sumar exige una reunión urgente a Sánchez por la "crisis de credibilidad" del PSOE

La coalición de partidos que engloban Sumar ha solicitado al PSOE reunirse de forma urgente para que expliquen las medidas que tienen pensado implementar para hacer frente a los escándalos de corrupción y los casos de acoso que salpican de lleno a la formación de Pedro Sánchez. Lo han hecho en un comunicado conjunto en el que denuncian la inacción de Ferraz.

"Los partidos que formamos parte del espacio Sumar en el Gobierno hemos analizado la situación política actual, marcada por una crisis de credibilidad y de confianza del PSOE, que afecta al Gobierno y que exige una respuesta a la altura del momento histórico que atraviesa el país y el bloque democrático".

"Consideramos que el presidente del Gobierno ha perdido una oportunidad para rendir cuentas con la claridad y la contundencia necesarias ante los casos de corrupción y ante la falta de respuestas firmes frente a situaciones de acoso sexual y laboral que afectan al PSOE. Esta situación no puede abordarse desde la inacción ni desde la continuidad sin cambios", añaden.

"Nos debemos a una mayoría social que hizo posible un Gobierno de coalición progresista para mejorar la vida de la gente y para frenar cualquier retroceso democrático. Esa mayoría espera soluciones inmediatas a problemas urgentes como el acceso a la vivienda frente a la especulación, el encarecimiento del coste de la vida o el deterioro de los servicios públicos", defienden desde la coalición de extrema izquierda.

"Reafirmamos nuestro compromiso con impulsar y acelerar la agenda social y democrática del Gobierno. Los avances logrados durante la legislatura han sido fruto del trabajo y de la exigencia de nuestra coalición, y seguiremos actuando con responsabilidad para garantizar que el Ejecutivo cumpla con el mandato recibido en las urnas", presumen desde Sumar.

"Por todo ello, solicitamos al PSOE una reunión urgente para analizar la situación actual, conocer las medidas que tiene pensado implementar para hacer frente a la corrupción y los casos de acoso sexual y laboral, así como los cambios necesarios en el seno del Gobierno para acordar qué medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda impulsaremos de manera inmediata desde el Gobierno de coalición", instando a Pedro Sánchez a tomar cartas en todos los escándalos que salpican de lleno al PSOE.

"La ciudadanía necesita un Ejecutivo que actúe con transparencia, determinación y compromiso, y que esté a la altura de la responsabilidad histórica asumida", concluyen en el comunicado conjunto.