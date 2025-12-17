ACOM denuncia a Barbie Hamás por incitar al odio antisemita y negar la masacre del 7 de octubre

La asociación ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Granada contra Ana María Alcalde Callejas, conocida públicamente como "Barbie Hamás", por un presunto delito de incitación al odio por, entre otras cosas, negar el atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que asesinaron a 1.200 personas y fueron secuestradas 250.

La denuncia se basa en una serie de publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas en las que Barbie Hamás habría difundido teorías conspirativas de carácter antisemita, la negación del atentado de 2023 y la justificación de los ataques y asesinatos del grupo terrorista.

Según explica ACOM en su comunicado, uno de los episodios centrales de la denuncia se produjo el 14 de diciembre de 2025, tras el atentado terrorista contra la comunidad judía de Sídney durante una celebración de Janucá, que dejó al menos 16 muertos. Ese mismo día, Alcalde difundió un vídeo en TikTok en el que sugería que Israel podría estar detrás del ataque, calificándolo de posible "operación de falsa bandera". El mensaje, difundido desde una cuenta con cerca de medio millón de seguidores, alcanzó una amplia repercusión.

La denuncia recoge también diversas declaraciones realizadas entre septiembre y octubre de 2023, coincidiendo con su participación en la Flotilla rumbo a Gaza y en posteriores apariciones en cadenas de televisión nacionales. En ellas, Alcalde negó de forma reiterada las violaciones cometidas por Hamás, calificándolas de "bulo", y aseguró que "las chicas secuestradas han salido diciendo que las trataron bien". Asimismo, rehusó calificar a Hamás como organización terrorista, describiéndola como "un grupo político con diferentes facciones, entre ellas la resistencia armada".

En esas mismas intervenciones, justificó la masacre del 7 de octubre como "una explosión de tantos años de represión" y llegó a afirmar que "no le deseo la muerte ni a los israelíes, porque yo no soy como ellos", una expresión que, según ACOM, atribuye de forma colectiva a los israelíes un deseo de muerte hacia civiles inocentes.

Delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo

Para la asociación denunciante, estas conductas encajan en el delito de incitación indirecta al odio contra el pueblo judío (artículo 510.1.a del Código Penal), al difundir teorías conspirativas antisemitas y atribuir falsamente a los judíos la invención de atrocidades con fines de manipulación política. Además, la negación y trivialización de las masacres del 7 de octubre podrían encajar en el artículo 510.1.c, que sanciona la trivialización grave de delitos contra las personas cuando promueve un clima de violencia u odio.

ACOM sostiene igualmente que las declaraciones justificando a Hamás y humillando a las víctimas podrían constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y vejación a las víctimas, previsto en el artículo 578 del Código Penal.

La asociación advierte de que España vive desde hace años un proceso de blanqueamiento del antisemitismo bajo etiquetas como "activismo" o "concienciación", en el que se demoniza al único Estado judío y se traslada esa demonización a judíos españoles y europeos. "No aceptaremos la impunidad de quienes, con audiencia masiva y pretensión de influencia, propagan bulos y teorías conspirativas que históricamente han sido el combustible de la persecución antijudía", subraya ACOM.

Según la denuncia, Ana María Alcalde ha utilizado su proyección mediática, con cientos de miles de seguidores en redes sociales y presencia habitual en televisiones nacionales, para difundir un mensaje que deshumaniza a las víctimas judías y blanquea a sus verdugos. "La libertad de expresión no ampara el discurso de odio", concluye la organización, que anuncia que seguirá actuando en los tribunales contra quienes nieguen atrocidades documentadas o justifiquen el terrorismo.