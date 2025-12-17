Cerdán defiende su "inocencia" y mantiene que todo es fruto de "una manipulación propia de la Inquisición"

Sin la compañía de sus antiguos compañeros de partido, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha permanecido junto a su abogado, Jacobo Teijelo, al menos diez minutos de pie mientras los fotógrafos inmortalizaban la escena. Preguntado por la ausencia de apoyo, a diferencia de lo ocurrido en abril de 2024, antes de dejar el escaño, entrar en prisión y ser señalado por la UCO como presunto jefe de una trama de adjudicaciones, Cerdán se ha limitado a responder que "mejor solo que mal acompañado".

Cerdán ha arrancado la sesión anunciando que se acogería a su derecho a no declarar, pero lejos de limitarse al silencio ha utilizado su intervención en la comisión del caso Koldo en el Senado para arremeter contra los senadores de los partidos de la oposición. Su estrategia de atacar y victimizarse ha llegado incluso a provocar la suspensión de la sesión en una ocasión. Cerdán ha asegurado que todo es una "manipulación y un montaje" que se inició tras su reunión en Bruselas con el fugado Carles Puigdemont en 2021 y que "se ha perseguido a un diputado de forma directa, una forma propia de la Inquisición sin pruebas". Incluso ha defendido que la UCO señala que los audios en los que se le escucha hablando sobre la trama están hechos con inteligencia artificial y que se le está llevando a "lapidar en la plaza pública".

El primer enfrentamiento ha sido con la senadora de UPN, Mar Caballero, a raíz de cuestiones relacionadas con la banda terrorista ETA. Cerdán ha llegado a asegurar que él "ha contribuido al fin de ETA" y que su papel ha sido "mucho más complejo" de lo que algunos pretenden presentar. A continuación, el choque se ha producido con el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, a quien Cerdán ha respondido desviando el ataque hacia el diputado Javier Ortega Smith, en un tono claramente combativo y lejos del perfil de un compareciente que se limita a no declarar.

"¿Usted está limpio, limpio, limpio? Yo sí", ha afirmado de forma rotunda el exdirigente socialista ante las preguntas del senador de Junts, Eduard Pujol, después de haber permanecido cinco meses en prisión. Cerdán ha pedido respeto para su mujer, 'Paqui', y ha salido en defensa de la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez: "La señora Leire Díez también se merece un respeto y que la llamen por su nombre, no fontanera".

Investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, Cerdán ha asegurado que "nunca he participado en ninguna adjudicación, ni en el Gobierno de Navarra ni en el Gobierno de España" y que "soy inocente, no soy corrupto". "¿Sigue diciendo que no tiene nada que ver con Servinabar? Lo afirmo rotundamente", ha sostenido Cerdán que ha rechazado ser "el líder de una trama corrupta". Ha mantenido que no existe ninguna prueba contra él mientras la senadora Caballero le ha enseñado el documento que acredita que tiene el 49% de las acciones de Servinabar.

Defiende que, en los siete años en los que él ha estado en los puestos de responsabilidad del PSOE, el partido, no se ha financiado ilegalmente. "Estando yo, no", ha sostenido horas después de que Ferraz haya enviado a la Audiencia Nacional todos los justificantes de pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024.

Ni una pregunta del PSOE

"Pregúntese si está usted en condiciones de hacerme a mí un reproche ético", le ha lanzado Santos Cerdán al senador del PSOE, Alfonso Gil, quien ha evitado interrogar a su antiguo compañero de partido, limitándose, en lo que él mismo ha calificado como su intervención "más difícil", a un reproche ético.