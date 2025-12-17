Leticia Barquín publicó en Libertad Digital que en Ferraz están intentando por todos los medios que el caso David Sánchez no condicione la campaña electoral en Extremadura.

Fuentes socialistas señalaron que esta causa, en la que están procesados el hermano del presidente del Gobierno y su candidato en las elecciones del próximo domingo, Miguel Ángel Gallardo, iba a ser deliberadamente silenciada.

Este es el audio que el PSOE no quiere que escuches en la campaña electoral extremeña. Se trata de un extracto del tercer acto de la ópera ‘El Hermanísimo’, que ha compuesto La Radioteca, con libreto original de Dieter Brandau. El aria es el cara a cara en el juzgado entre la juez de Badajoz, Beatriz Biedma, y el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.