El PP, sobre la exclusiva de LD: "Que el PSOE investigue los burdeles que pagaron el piso donde vivía Sánchez"

El Partido Popular ha reaccionado a la exclusiva publicada por Libertad Digital sobre las cloacas del PSOE. Fuentes del entorno de Leire Díez aseguran a este periódico que ofrecieron al partido de Pedro Sánchez investigar a la formación de Alberto Núñez Feijóo posibles escándalos sexuales pero lo rechazaron para ocultar sus propias vergüenzas.

"Si en el PSOE quieren investigar cosas que empiecen por los servicios sexuales que pagaron el piso en el que vivía el presidente del Gobierno", trasladan fuentes de la dirección, advirtiendo de que "todo lo que pasa en el Gobierno parte del umbral ético de un presidente que elige como compañera de vida a la contable de un burdel", en referencia a Begoña Gómez. "Es complicado crecer en el PSOE sin ser de bragueta fácil", rematan.

En el PP recuerdan la larga ristra de escándalos sexuales que acumula el PSOE, y por los que sigue sin dar explicaciones. De hecho, el presidente dijo en sesión de control que el acoso sexual que sufrieron compañeras de su propio partido forma parte del "acoso laboral sistémico". Esta misma semana, durante el balance de año, obvió este asunto.

"El partido de Ábalos quiso defenderse del caso Errejón buscando en el PP lo que había dentro del PSOE", recuerdan en el partido de Feijóo, donde afirman que el mero hecho de que "una detenida por corrupción que trabajaba en el PSOE intente combatir al PP cuestionando su ejemplaridad es una buena muestra de lo que es este mandato".

En la dirección del partido ironizan con el penúltimo caso que ha surgido en las filas del PSOE: "Si quería buscar casos de acoso sexual sólo tenía que levantar la mirada en su mesa de Ferraz y ver la bragueta bajada de Paco Salazar", señalan, visiblemente molestos por el contenido de la información.

"La mujer del presidente del PP no tenía puticlubs; Feijóo no busca altos cargos para empresas públicas en porteros de burdeles; Tellado no se ha pegado fiestas con furgonetas llenas de putas en Paradores", añaden, en referencia a las saunas del padre de Begoña Gómez, el caso Koldo, Ábalos y Pilar Alegría.

La larga lista de escándalos

El PP continúa enumerando todos los casos sexuales que salpican a Sánchez y el Gobierno: "En Génova caminamos con la bragueta subida y no sabemos si Carlota o Andrea se enrollan que te cagas", señalan, en referencia a los audios grabados por Koldo en los que hablaba con Ábalos de repartirse prostitutas.

"Nuestros diputados no eligen mujeres en tablets en el Hemiciclo como hacía el Tito Berni"; "a nuestras parejas no le dan tarjeta del Corte Inglés ninguna empresa adjudicataria" (en referencia a la mujer de Cerdán, la Paqui); "los pisos a nuestras parejas los pagamos nosotros y no el Estado como pasó con Jessica", prosiguen.

Por último, piden al PSOE que "si quiere ejemplos de trato vejatorio a la mujer que no mire al partido al que combaten sino al partido en el que militan". "Son un partido con la mano muy larga, tanto para robar a los españoles como para acosar e intimidar a las mujeres".

"Que una detenida por corrupción quiera investigar a la oposición tras coaccionar a fiscales y plantear perseguir a guardias civiles es la mayor muestra de sanchismo de la legislatura", rematan.