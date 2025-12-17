Menú
Guerra en el PSOE: Puente carga contra Madina tras dar por "terminada" la legislatura: "El que está acabado eres tú"

El Ejecutivo se revuelve ante cualquier crítica relacionada con los escándalos de corrupción y acoso sexual.

Los ministros de Transporte, Óscar Puente (i), y de Presidencia, Félix Bolaños, asisten a la comparecencia del presidente del Gobierno para hacer balance. | EFE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha arremetido con dureza contra el exdirigente socialista Eduardo Madina después de que este diera por "terminada" la legislatura de Pedro Sánchez, acorralada por los casos de corrupción y las acusaciones de acoso sexual. En una tertulia radiofónica en la Cadena SER, Madina sostuvo que "la legislatura está cerrada en la medida en que dos secretarios de organización del Partido Socialista han estado en la cárcel; dos figuras relevantes del mando orgánico y político del Partido Socialista, que es la figura más importante después del secretario general que tiene este partido".

Estas palabras no han sentado nada bien en el seno del Gobierno y Puente no ha tardado en responderle públicamente a través de las redes sociales. "Ay, tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español", ha espetado el ministro, evidenciando la guerra abierta en el PSOE.

No es la primera vez que Puente deja al descubierto su enfrentamiento con Madina. En julio, el que fuera candidato a la Secretaría General del PSOE y que disputó con Sánchez en 2014 aseguró que durante las etapas de dirección del partido de José Luis Rodríguez Zapatero o de Alfredo Pérez Rubalcaba no había "ninguna Leire Díez o Víctor de Aldama". Entonces, y también a través de las redes sociales, Puente cargó contra su excompañero de partido sin medias tintas. "El que faltaba del cuarteto de los resentidos", sentenció el ministro.

Así, vuelve a quedar en evidencia cómo el Ejecutivo se revuelve ante cualquier crítica relacionada con los escándalos, precisamente el día en que Santos Cerdán, tras cinco meses en prisión, ha comparecido por segunda vez ante la comisión del Senado por el caso Koldo.

