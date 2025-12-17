Menú
La fiscal general de Venezuela exiliada calificó de "testaferro de Maduro" al amigo de Zapatero que ayudó a Plus Ultra

Un crédito de una firma ligada a un empresario señalado como testaferro de Maduro permitió a Plus Ultra maquillar sus cuentas antes del rescate.

La exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz. | LD/Agencias

La firma Panacorp Casa de Valores inyectó un crédito de 6,4 millones en 2017 que edulcoró la situación de Plus Ultra y le permitió acudir al rescate con apariencia de liquidez. Las pérdidas acumuladas de la aerolínea habrían convertido en obscena la concesión de la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez y necesitaba una inyección de liquidez. El crédito llegó y lo hizo de manos de una firma ligada a la familia de uno de los empresarios venezolanos vinculados a Delcy Rodríguez y a José Luis Rodríguez ZapateroCamilo Ibrahim–. Pues bien, ese mismo empresario fue calificado por la fiscal general de Venezuela exiliada, Luisa Ortega, como "testaferro de Nicolás Maduro".

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

La ex fiscal venezolana Luisa Ortega no dudó en calificar de esa manera, como testaferro de Nicolás Maduro, al hombre que asistió a Plus Ultra con un crédito para evitar su hundimiento.

El medio de comunicación que recogió esas declaraciones fue Impacto Venezuela, que entrevistó en junio de 2020 a la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega. Y fue ella quien calificó a Camilo Ibrahim como "testaferro de Maduro", como se puede comprobar en el vídeo que hoy reproduce Libertad Digital.

Camilo y Mohamed Ibrahim son los hombres clave en la inyección de capital que salvó la imagen financiera de Plus Ultra y permitió justificar el rescate de 53 millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en medio de una lluvia de presiones de Zapatero para que se concediera esa ayuda con fondos de la SEPI. Sin ese lavado de cara contable la aerolínea podría haber tenido que solicitar hasta la disolución por su desfase patrimonial. Es decir, que sin la ayuda de los Ibrahim, Plus Ultra no hubiese podido justificar el rescate ni acudir a él.

La firma encargada de la ayuda fue Panacorp Casa de Valores. Gracias a ello, Plus Ultra pudo seguir viva y, consecuentemente, acudir al rescate pese a haber acumulado pérdidas por valor de 13,29 millones de euros en cinco años. El director y tesorero de Panacorp era Mohamed Ibrahim, un empresario ligado a los círculos chavistas y sobrino de Camilo Ibrahim.

