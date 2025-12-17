La fiscal general de Venezuela exiliada calificó de "testaferro de Maduro" al amigo de Zapatero que ayudó a Plus Ultra

La firma Panacorp Casa de Valores inyectó un crédito de 6,4 millones en 2017 que edulcoró la situación de Plus Ultra y le permitió acudir al rescate con apariencia de liquidez. Las pérdidas acumuladas de la aerolínea habrían convertido en obscena la concesión de la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez y necesitaba una inyección de liquidez. El crédito llegó y lo hizo de manos de una firma ligada a la familia de uno de los empresarios venezolanos vinculados a Delcy Rodríguez y a José Luis Rodríguez Zapatero –Camilo Ibrahim–. Pues bien, ese mismo empresario fue calificado por la fiscal general de Venezuela exiliada, Luisa Ortega, como "testaferro de Nicolás Maduro".
La ex fiscal venezolana Luisa Ortega no dudó en calificar de esa manera, como testaferro de Nicolás Maduro, al hombre que asistió a Plus Ultra con un crédito para evitar su hundimiento.
El medio de comunicación que recogió esas declaraciones fue Impacto Venezuela, que entrevistó en junio de 2020 a la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega. Y fue ella quien calificó a Camilo Ibrahim como "testaferro de Maduro", como se puede comprobar en el vídeo que hoy reproduce Libertad Digital.
Camilo y Mohamed Ibrahim son los hombres clave en la inyección de capital que salvó la imagen financiera de Plus Ultra y permitió justificar el rescate de 53 millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en medio de una lluvia de presiones de Zapatero para que se concediera esa ayuda con fondos de la SEPI. Sin ese lavado de cara contable la aerolínea podría haber tenido que solicitar hasta la disolución por su desfase patrimonial. Es decir, que sin la ayuda de los Ibrahim, Plus Ultra no hubiese podido justificar el rescate ni acudir a él.
La firma encargada de la ayuda fue Panacorp Casa de Valores. Gracias a ello, Plus Ultra pudo seguir viva y, consecuentemente, acudir al rescate pese a haber acumulado pérdidas por valor de 13,29 millones de euros en cinco años. El director y tesorero de Panacorp era Mohamed Ibrahim, un empresario ligado a los círculos chavistas y sobrino de Camilo Ibrahim.