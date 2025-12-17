Los silencios que "retratan" a Cerdán tras su segunda comparecencia en el Senado

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque de manera parcial, ya que ha respondido a ciertas preguntas siguiendo una estrategia de autodefensa, reivindicando "su inocencia" y atacando a los partidos de la oposición. Sin embargo, aquellas cuestiones que podrían salpicar directamente al Gobierno y al PSOE, se ha negado a responderlas.

Cerdán ha evitado aclarar si se produjo una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, unos días antes de la votación de la moción de censura a Mariano Rajoy. "Su silencio hoy no le protege, le retrata", le reprochaba el senador del PP, Gerardo Camps. Ese supuesto encuentro, sobre el que Cerdán ha permanecido en silencio, fue revelado por Koldo García y ratificado por el exministro José Luis Ábalos, aunque ambos implicados lo niegan.

Tampoco ha querido hablar del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el rescate de Plus Ultra. A unos días de que saliera a la luz una fotografía entre Zapatero y el empresario de la aerolínea, Julio Martínez manteniendo una reunión clandestina a unos días de que arrestaran a este último, como publicó El Debate, Cerdán ha optado por el silencio ante la pregunta del senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo.

Sobre Leire Díez, más allá de defenderla, no ha querido responder si "conocía las andanzas presuntamente delictivas" de la exmilitante socialista, del exdirector de la Oficina de Proyectos Estratégicos de la SEPI, Vicente Fernández, y del empresario Antxon Alonso.

Cerdán ha permanecido en silencio al ser preguntado sobre las contrataciones de su entorno por parte de Servinabar y si el PSOE conocía su vinculación con la empresa. También ha guardado mutismo al ser cuestionado sobre si la compañía, de la que ha negado poseer el 49% de las acciones, pagaba su piso en Madrid, sus vacaciones o las compras de su mujer, 'Paqui', en El Corte Inglés.