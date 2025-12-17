Nueva denuncia por acoso en el PSOE: una militante señala al número dos de Armengol, Iago Negueruela

El PSOE afronta una nueva denuncia interna por presunto acoso. Una militante del PSIB-PSOE ha señalado al exconsejero y actual número dos de Francina Armengol en Baleares, Iago Negueruela, por unos hechos ocurridos en mayo y que han sido archivados por los órganos del partido en las Islas.

Según explican desde ABC, la denunciante es una dirigente de la agrupación de Palma Ponent, uno de los sectores donde el descontento con Negueruela ha sido más visible en los últimos meses. Según el escrito presentado, el 26 de mayo mantuvo una reunión con el entonces recién proclamado secretario general del PSOE de Palma, Iago Negueruela, en el marco del proceso orgánico interno.

La reunión y la propuesta

De acuerdo con su testimonio, durante ese encuentro Negueruela le pidió que no se presentara a la reelección como secretaria general de su agrupación. A cambio, le ofreció la presidencia del Consejo Político de Palma y un puesto en la ejecutiva municipal.

La militante afirma que rechazó la propuesta. A partir de ese momento, sostiene que la conversación derivó en una situación que califica de "amenazante y agresiva". En el documento presentado ante el partido habla de "comportamientos reiterados y deliberados de carácter hostil y despectivo", que considera presuntamente constitutivos de acoso y contrarios al código de conducta ética del PSOE.

Un ataque de ansiedad y necesidad de atención médica

La denunciante asegura que, aunque no hubo gritos, el tono empleado, el contenido del mensaje y el lenguaje corporal del dirigente fueron intimidatorios. Según relata, esa situación le provocó un ataque de ansiedad, por el que tuvo que acudir a urgencias y comenzar posteriormente un seguimiento psiquiátrico. Estos hechos fueron recogidos en la denuncia presentada ante el PSIB-PSOE, la federación socialista de Baleares que lidera Francina Armengol.

El expediente pasó por tres instancias internas del partido:

La comisión de ética. La ejecutiva de la Federación Socialista de Mallorca. Y la ejecutiva del PSIB-PSOE.

Y en todas ellas, la denuncia fue archivada.

El argumento utilizado fue idéntico en los tres casos: ausencia de pruebas concluyentes, inexistencia de testigos y falta de elementos sancionables conforme a la normativa interna del partido. Desde el PSIB se sostiene que el procedimiento se desarrolló con "extrema garantía" y que se escuchó a ambas partes antes de adoptar la decisión.

El recurso a Ferraz sin respuesta

Tras el archivo en Baleares, la militante decidió recurrir ante la dirección federal del PSOE, en Ferraz. Según la información conocida, el caso permanece sin respuesta pública por parte de los órganos federales del partido.

Iago Negueruela se ha pronunciado este miércoles sobre la denuncia y se ha declarado "absolutamente tranquilo". El dirigente socialista ha enmarcado el episodio en un conflicto interno vinculado a un proceso congresual que ha calificado de "difícil".

Negueruela ha asegurado que la acusación está "sacada de contexto" y ha pedido aceptar los resultados de los procesos orgánicos "gusten o no gusten". Además, ha subrayado que se trata de una denuncia antigua que ya fue archivada por los órganos competentes del partido.