¿Qué va a ocurrir en Extremadura? Lo que dicen las encuestas y nuestra apuesta

En Libertad Digital hemos analizado hasta ocho encuestas sobre las elecciones extremeñas publicadas en los últimos días para tener la visión más amplia posible sobre cuál puede ser el resultado de estos comicios.

Una abundancia de estudios nos da ya una primera información sobre el interés que están despertando estos comicios en una comunidad autónoma que es de las menos pobladas de España y que normalmente está muy fuera de los ámbitos de decisión, probablemente para su desgracia, pero que en esta ocasión ha hecho coincidir sus autonómicas con varias circunstancias que le han dado ese interés.

En primer lugar, ser la parada inicial de un nuevo ciclo electoral que pasará después por Aragón, Castilla y León y Andalucía, y que tendrá una gran influencia en el ambiente electoral y demoscópico nacional y en las tendencias para las elecciones generales.

Además, será un punto en el que calibrar la verdadera situación en la derecha y tener una idea algo más ajustada de cómo está en realidad el reparto de votos entre PP y Vox. Por último, aunque las circunstancias están un poco fuera de lo normal como para evaluar qué significa realmente para el PSOE el resultado del imputado Gallardo, va a ser un golpe para Sánchez.

Los resultados

Así las cosas, hemos obtenido la media que todos estos sondeos dan a cada partido. Los resultados son estos: el PP estaría en un 43%, su segundo mejor resultado histórico; el PSOE en un 29,2%, es decir, a casi 14 puntos, y con el peor resultado de su historia por mucho; Vox llegaría al 13,5% y Unidas por Extremadura, la franquicia regional de Podemos e IU, llegaría al 8,9%.

Una encuesta que tiene especial interés es la de Target Point, porque hay un estudio de unos días antes con el que podemos tener información sobre las tendencias. Y esta es muy interesante: el PP subió nueve décimas en menos de dos semanas, el PSOE bajó lo mismo y Vox ganó también, pero algo menos que los populares: seis décimas.

En escaños la media de la proyección que hacen todos los sondeos sería la siguiente: el PP tendría 30,5 (respetamos los decimales para que podamos apreciar si se acercan más o menos a ganar o perder un diputado), el PSOE 20,3, Vox 8,8 y UPE 5,5.

Las conclusiones que parecen sugerir todos estos datos son que el PP está al alza, el PSOE a la baja y Vox también sólido y subiendo. Y, finalmente, nuestra apuesta es que el PP tendrá 31 o 32 escaños, el PSOE 19, Vox 9 o 10 y UPE 5.