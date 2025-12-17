"Tomé ofreció a mi hija un puesto si se acostaba con él"

Al menos seis mujeres han acusado de acoso sexual a José Tomé, presidente de la Diputación Provincial de Lugo y miembro del Comité Federal del PSOE. Federico Jiménez Losantos ha dedicado su editorial a analizar estos casos y a poner en evidencia la situación en el seno del PSOE.

Las víctimas son trabajadoras del PSOE y denuncian "tocamientos, ofrecimientos de puestos de trabajo a cambio de favores sexuales, mensajes obscenos y llamadas subidas de tono". Además, las denunciantes aseguran que lo comunicaron por escrito a través del canal interno del PSOE, pero los máximos dirigentes socialistas no hicieron nada. Es más apuntan a que la intención los dirigentes provinciales y regionales era tapar el caso, mientras Tomé acumulaba más poder. A pesar de ello, José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSOE en Galicia, ha asegurado al programa que "no le consta ninguna denuncia".

"Sus actitudes son asquerosas, desde comentarios totalmente fuera de lugar hasta tocamientos no autorizados. No le vale que le digas que no o que le intentes apartar", señala una de esas denuncias presentadas a cargos orgánicos socialistas y también en el canal interno del PSOE.