El PP augura un empujón final en Extremadura: "Nos vamos a disparar"

Extremadura inaugura el ciclo electoral en España y los partidos esperan que arroje una fotografía fidedigna sobre la situación política de todo el país. Especialmente significativo será el porcentaje de apoyo, que podría servir como termómetro de las generales. El Partido Popular empezó la campaña fiándolo todo a sumar más que toda la izquierda junta, pero ya no se descarta una mayoría absoluta.

"Nos vamos a disparar y, probablemente, vamos a sacar nuestro mejor resultado histórico", señalaba esta misma semana la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, confiada en el éxito de María Guardiola. "Puede provocar un efecto dominó", vaticinaba el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que lleva días presentando las elecciones extremeñas como determinantes para el futuro de todo el país.

El desgaste general que sufre el PSOE, especialmente acusado en el caso del candidato extremeño, Miguel Ángel Gallardo, lleva al PP en un estado de euforia que no ocultan internamente, aunque públicamente prefieren mostrarse cautos para no engordar las expectativas. No se descarta, incluso, alcanzar la mayoría absoluta. Un hito impensable hace apenas unas semanas, especialmente en un territorio tradicionalmente socialista, como ocurría antes con Andalucía.

Andalucía como modelo

Precisamente, el presidente Juanma Moreno es el modelo a seguir para lograr el último empujón en la recta final de campaña. El barón andaluz logró la absoluta gracias a dos factores: el frenazo de las expectativas de Vox y el voto útil que propició el PSOE hacia el PP agitando el fantasma de "la ultraderecha". Esta es la estrategia que podría funcionarles, de nuevo, en Extremadura.

"Sánchez debería replantearse la estrategia porque, diciendo que viene el lobo, lo que está provocando es que cada vez menos gente vote al PSOE y más gente vote al PP", señalaba Muñoz en rueda de prensa desde el Congreso. Este es el riesgo que corren los socialistas: dibujar al PP como caballo ganador, lo que ya moviliza electorado en su favor, y presentarlo, además, como el voto útil frente a Vox.

La propuesta de Santiago Abascal de sugerir el cambio de la candidata del PP en la investidura -si no acepta sus condiciones para pactar- tampoco habría ayudado a Vox en los sondeos. Su ascenso a nivel nacional, que arrastraba también en Extremadura, ha sufrido un frenazo en los últimos días, lo que les coloca en el entorno de los 9 escaños y el 13% de voto. Muy lejos del 17% que le dan algunos sondeos a nivel nacional, aunque operan factores muy distintos.

Campaña alejada de la cuestión nacional

Esto ha permitido que Guardiola empiece a aparecer en los sondeos rozando la absoluta, a tan sólo un escaño de conseguirlo. Su estrategia en campaña ha sido primar los asuntos autonómicos frente a los nacionales, más allá de los escándalos sobre Pedro Sánchez que, inevitablemente, afectan a la región. De hecho, no ha contado con ninguno de los barones del PP para los mítines, potenciando así su figura frente a la marca. Feijóo ni siquiera estará en el cierre de campaña.

Todo lo contrario que Vox, que lo ha fiado todo a la imagen de Abascal, como suele hacer en todas las elecciones. Con un candidato completamente desconocido en Extremadura, su estrategia ha sido nacionalizar la campaña para aprovechar el tirón del partido en todo el país. Un arma de doble filo que puede ser contraproducente en unas autonómicas, donde el PP ha reprochado a Abascal pisar la región sólo los quince días de campaña y regresar después a Madrid.