El PP llama a declarar a Zapatero en el Senado por el rescate de Plus Ultra

El Partido Popular llama a comparecer en el Senado al expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, por el rescate de Plus Ultra. Las últimas informaciones revelan que su papel fue clave para que el Gobierno interviniera la compañía, estratégica para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, lo ha anunciado en rueda de prensa en la Cámara Alta, donde ha criticado duramente el papel de Zapatero en lo ocurrido y sus vínculos con la dictadura, motivo también por el que EEUU ha señalado también al presidente español, cuyo futuro judicial se complica. "Se cierne una sombra de sospecha sobre Zapatero y los socios miran a otro lado" ha sentenciado.

García ha hablado de una "semana negra" para Pedro Sánchez que habría "hecho caer a cualquier presidente", entre escándalos de corrupción, abuso sexual o las cloacas del PSOE y Leire Díez. Todo ello sumado al escándalo de Zapatero. "Debe aclarar su papel en el entramado", ha exigido la portavoz del PP.

La decisión de citarle se conoce después de que se haya conocido, a través de El Debate, el encuentro de Zapatero en una zona clandestina con los directivos de la compañía, además de su uso de teléfonos desechables en plena operación. También se ha sabido que mantuvo contactos clave con la Sepi en pleno rescate de la empresa.

La fecha de su citación todavía no se ha dado a conocer pero ya engorda la larga lista de comparecientes que serán llamados a declarar, incluido la mujer de Cerdán, la Paqui, que justificó su ausencia en la comparecencia prevista para diciembre por una baja médica. Una vez se recupere, el PP ha avisado de que volverá a llamarla a declarar.