La SEPI aparece en los negocios de la trama en el covid: su vicepresidente figura entre las llamadas junto a Hidalgo

La UCO ha certificado gestiones de la trama de Koldo García Izaguirre, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama con Salvador Illa y el propio presidente del Gobierno. Pero ahora surge un rastro especialmente llamativo tras conocer la entrada en escena de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en escena.

La SEPI ya ha sido registrada por posibles contratos amañados con presuntas comisiones ilegales de Leire Díez –una de las cabezas de la cloaca socialista–, el expresidente de la SEPI –Vicente Fernández Guerrero– y Antxon Alonso –el socio de Santos Cerdán en la también sospechosa sociedad Servinabar–. Pero ahora surge el nombre de Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI en aquella época, como uno de los contactos en los negocios de los test de la trama. Por cierto, surge ese nombre en las mismas conversaciones en las que se menciona a Javier Hidalgo, último responsable de Air Europa y que dependió de las negociaciones de Lora para el éxito del rescate de la aerolínea citada con nada menos que 475 millones de euros.

La UCO ha señalado en uno de sus informes que una "conversación entre Koldo y Víctor de Aldama", realizada en agosto de 2020, "aportaría un indicio más del funcionamiento de la presunta organización criminal, donde se aprecia cómo Koldo ejercería su influencia sobre responsables de varias administraciones. Como se ha reiterado en varias ocasiones a lo largo del presente informe, Víctor de Aldama le correspondería con los pagos recurrentes ya mencionados".

Pagos de 10.000 euros al mes

Esos pagos están estimados en 10.000 euros al mes. "Ignacio Díaz [Tapia, uno de los socios de las empresas de la trama] se pone en contacto con Blas Gabriel Trujillo Oramas (en adelante Blas Trujillo) para presentarse, indicándole que le facilitó su contacto Víctor Torres, e informándole de que están preparados para poner en marcha el proyecto del control de pasajeros en las islas cuando quieran, refiriéndose a las pruebas PCR". Trujillo era el consejero de Sanidad de Ángel Víctor Torres.

"Más tarde, Ignacio Díaz se pone en contacto con el grupo de WhatsApp «Fertinvest», para informarles de que ha estado hablando con Koldo, mandando un audio de voz en el que explica que este le ha dicho que se pusiera en contacto con los Consejeros de Sanidad de las zonas, supuestamente refiriéndose a Canarias y Baleares, y que vaya avanzando mientras Koldo sigue avanzando en paralelo, lo que demostraría el funcionamiento de la supuesta organización criminal, trabajando de manera conjunta y coordinada".

La UCO ha plasmado en sus informes la transcripción del audio de voz enviado por Ignacio Díaz:

"Nada, he estado hablando con él. Me ha dicho que escribiera a los consejeros de Sanidad de las dos zonas y aeropuertos, diciéndole que estamos dispuestos a la entrada y salida de pasajeros, porque él dice que el problema está siendo que vengan desde el origen con el test, pero que, si no, habría que hacer a todos los que salgan. Me ha dicho que vaya avanzando, que él sigue avanzando en paralelo".

Al día siguiente, el 29 de agosto, "Ignacio vuelve a contactar con el mencionado grupo para reenviar un mensaje en el que se dice que se ha hablado con alguien y se está poniendo todo en marcha", destaca la UCO. Y dos días más tarde, el 31 de agosto, "Víctor de Aldama le dice a Koldo que "([...] llame Bartolomé a Javi». Y la UCO cree que esas personas eran "Bartolomé Lora Toro, vicepresidente de SEPI y Javier Hidalgo, Consejero Delegado de Globalia", el grupo matriz de Air Europa.

La trama de las mascarillas no se quedó ahí

Lo que está ya claro es que la trama socialista de las mascarillas no se quedó ahí. Las mascarillas les debieron parecer poco negocio y saltaron a otros focos de beneficio, como los test PCR para detectar la COVID-19. La UCO investiga ya esta pata de los negocios de la trama.

Y allí se ha encontrado con varias revelaciones clave. Así, uno de los socios de las empresas de esta trama, Ignacio Díaz Tapia, mencionó en una conversación con Ángel Víctor Torres, que el modelo que iban a plantear ya había sido lanzado en otra comunidad: las Islas Baleares presididas por aquellas fechas por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. La UCO lo detalla de la siguiente manera: "A su vez, Ignacio Díaz también contacta con Víctor Torres para enviarle la misma información que ha facilitado a Antonio Olivera".

Torres es Ángel Víctor Torres, por entonces presidente de Canarias y en estos momentos ministro de Pedro Sánchez. Y Olivera es el que fuera responsable de la sanidad canaria y más tarde jefe de gabinete de Torres en el Ministerio. Es más, esta pata de los negocios de la trama ha vuelto a aflorar el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las gestiones iniciales nacieron de las conversaciones mantenidas con Ángel Víctor Torres en Canarias. Y fue así porque la trama pensó en los aeropuertos y puertos canarios y Baleares como punto de crecimiento del negocio. Pero, tras diseñar el esquema, pensaron a lo grande, decidieron que podía ser una opción de enriquecimiento nacional y que, por lo tanto, había que pasar por Pedro Sánchez. Y así lo plasmaron en sus chats.

La UCO lo explica de la siguiente manera: "Finalmente, Koldo le asegura que los test se harán y le informa que el "presi", supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez, habló con José Luis, entendiendo que es José Luis Ábalos, y le dijo que era necesario y que al día siguiente "[...] lo cierran Salvador Illa y el Presidente del Gobierno", lo cual podría hacer referencia al Ministro de Sanidad, Salvador Illa y al Presidente del Gobierno".