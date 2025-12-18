Nicolás Redondo destroza a Óscar Puente: "Representa la cobardía de los que entregan los principios por estar"

"Una palabra de Eduardo vale más que todo el currículum político del ministro", ha arrancado el crítico socialista, Nicolas Redondo. "Eduardo es un socialista cabal. Puente pasará a nutrir el grupo de los que nos avergonzaremos", ha escrito en redes sociales el exsecretario general del PSOE en el País Vasco en respuesta al duro ataque del ministro de Transportes, Óscar Puente, contra el exdirigente socialista Eduardo Madina. La arremetida se produjo después de que Madina diera por "terminada" la legislatura de Pedro Sánchez, acorralada por los casos de corrupción y las acusaciones de acoso sexual, durante una tertulia radiofónica en la Cadena SER.

Eduardo Madina pic.twitter.com/Ff25pC1zuf — Nicolas Redondo Terreros (@RedondoTerreros) December 18, 2025

"Madina representa la socialdemocracia que contribuyó a modernizar España, mientras que Óscar es de los que entregan el Estado a los nacionalistas poniéndose de rodillas", ha criticado Redondo, en alusión a las múltiples cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios de investidura y después de que el propio presidente calificara como "hito" de la legislatura la ley de amnistía, con la expectativa de que el regreso a España del fugado Carles Puigdemont garantice su gobernabilidad.

"El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio", escribió Puente en su perfil de X, reavivando un enfrentamiento con el exdirigente socialista que se arrastra desde hace meses y que ya tuvo un episodio especialmente áspero el pasado julio, cuando lo señaló como "el que faltaba del cuarteto de los resentidos".

El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio. https://t.co/R6JlgwB6iz — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 17, 2025

"El vasco demostró el valor de los que defendieron la libertad. El vallisoletano, fuerte con los débiles y débil con los fuertes, representa la cobardía de los que entregan los principios por estar", zanjó Madina elevando el choque a una enmienda moral y política.