El mapa de la compra de votos del PSOE que alimenta las sospechas sobre lo sucedido en Extremadura

El robo de 124 papeletas del voto por correo en la localidad de Fuente de Cantos ha desatado todo tipo de dudas en la recta final de la campaña de las elecciones de Extremadura. "Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Quieren elegir por nosotros, robarnos nuestro futuro", denunciaba este jueves la candidata del PP, María Guardiola.

Correos se ha esforzado en defender que los ladrones únicamente "buscaban sustraer efectivo y artículos comerciales". Sin embargo, llama la atención el gran número de robos que en los últimos días se han producido en distintas oficinas de Correos de la provincia de Badajoz: además de la ya mencionada, Santa Amalia, Torremejía, Talavera la Real y Villafranca del Guadiana. En ninguno de estos casos se llevaron papeletas, pero la realidad es que ninguna de estas oficinas custodiaba votos por correo en el momento de los hechos. El largo historial de irregularidades detectadas en las últimas citas electorales tampoco envía un mensaje de tranquilidad.

Sevilla

El pasado miércoles, el diario The Objective desvelaba que la directora de Operaciones de Correos, Olga García Sáez, ha sido llamada a declarar por el presunto amaño de papeletas a favor del PSOE durante las elecciones municipales de mayo de 2019 en Albaida del Aljarafe (Sevilla). A ello se suma el sinfín de tramas protagonizadas por los socialistas que quedaron al descubierto en los comicios de 2023.

Murcia

En Murcia, la Justicia ha terminado procesando a la candidata del PSOE a la alcaldía de Albudeite y a otros 13 investigados por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y delito electoral, por ofrecer a sus vecinos "cierta cantidad de dinero u otros efectos o beneficios" a cambio de su voto en las elecciones municipales. Para asegurarse de que "efectivamente cumplían su promesa", los procesados se encargaban de la gestión del voto por correo y lo solicitaban en localidades cercanas a fin de no levantar sospechas.

Almería

En Mojácar (Almería), también se detuvo a siete personas, entre ellas el número dos de los socialistas de la lista local, Francisco Bartolomé Flores, y el número cinco, Cristóbal Vizcaíno, por intentar comprar el voto de los inmigrantes. Según trascendió entonces, la red les pagaba entre 100 y 200 euros y, además, les ofrecía 50 más por cada nombre de otro vecino que creyeran que pudiera ser susceptible de ser comprado.

Ciudad Real

En Pozuelo de Calatrava, también se abrió una causa en 2023, después de que un vecino de la localidad informase de que había sido sobornado y coaccionado a cambio de dinero con cantidades que oscilaban entre los 50 y los 120 euros. Según la denuncia presentada, las coacciones habían sido llevadas a efecto en su propio domicilio, por familiares del candidato del PSOE.

El aspirante del PP, por su parte, aseguró haber visto a un vecino de nacionalidad rumana salir de la oficina socialista asegurando que le habían dado 120 euros "a cambio de votarles a ellos". Además, también denunció la sospechosa avalancha de solicitudes de empadronamiento de familiares directamente vinculados con el candidato del PSOE.

Tenerife

En Arona, el Juzgado de Primera Instancia Número 2 abrió diligencias previas para esclarecer un supuesto caso de delito electoral por la presunta compra de votos del PSOE en la localidad, denunciado por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Más por Arona.

La Gomera

En La Gomera, la Justicia también inició en 2023 una investigación sobre supuestas irregularidades en la tramitación del voto por correo, en este caso protagonizadas presuntamente por integrantes de la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo, anteriormente en el PSOE.

Según la denuncia, los miembros de la trama habrían suplantado la identidad de sus vecinos, solicitado la documentación desde ordenadores del propio Cabildo. Posteriormente, se presentaban en su casa para explicarles su programa electoral y aprovechaban para robarles mediante manipulación y engaño el voto por correo que habían solicitado fraudulentamente.

Melilla

En Melilla, el protagonista de la presunta compra de votos fue Coalición por Melilla, formado por exsocialistas musulmanes y socio del PSOE en el Gobierno de la ciudad autónoma durante varios años. Su líder, Mustafá Aberchán ya había sido condenado en 2021 a dos años de cárcel y 30 meses de inhabilitación por el Tribunal Supremo por dirigir una red de compra de voto por correo para las elecciones al Senado de 2008. En 2023, las alarmas se desataron al detectar que más del 21% del censo de la ciudad autónoma había solicitado votar por correo, un porcentaje insólito.

En aquel momento se produjeron al menos 10 detenciones, entre ellas la de Mohamed Ahmed Al Lal, alias Himmi, consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana de aquel Gobierno y número tres de la lista electoral de CpM. También fueron detenidos Abdelilah N., yerno del propio Aberchán, y un hermano de aquel. En marzo de 2024, la Policía acabó deteniendo al líder de Coalición por Melilla como parte de una trama que, además, también incluiría el presunto amaño de contratos menores.