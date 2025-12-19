El PP denuncia la corrupción de Sánchez y su entorno antes de las elecciones en Extremadura

Miguel Tellado, portavoz del PP, lanzó un contundente mensaje contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su círculo más cercano, denunciando un "aluvión de detenciones, registros, denuncias, dimisiones y escándalos continuados" protagonizados por personas nombradas directamente por el jefe del Ejecutivo. Según Tellado, estos casos de corrupción no serían posibles sin la implicación directa de Sánchez al colocar a estas personas en cargos de responsabilidad.

El dirigente popular presentó este balance justo antes de las elecciones autonómicas en Extremadura, subrayando que los extremeños tendrán la oportunidad de enviar un mensaje claro de rechazo a la corrupción y al mal gobierno del PSOE. Tellado calificó al candidato socialista regional como un "procesado" y un "enchufado del hermanísimo", destacando que los verdaderos responsables de la decadencia política son Sánchez y su entorno.