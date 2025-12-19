Pedro Sánchez evita poner "la mano en el fuego" por Zapatero: "No he tenido ocasión de hablar con él"

Tras las últimas informaciones que están acorralando al expresidente Zapatero por su relación con Venezuela y su supuesta intervención en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que llevó la pasada semana a la detención de los dos máximos responsables de la empresa, Pedro Sánchez ha evitado dar la cara por su antecesor en el liderazgo en el PSOE.

La pregunta se ha producido en la rueda de prensa que ha ofrecido después del Consejo Europeo en el que se ha aprobado el apoyo financiero de la UE a Ucrania por un valor de 90.000 millones, pero sin usar los activos rusos congelados en el continente.

La periodista le hizo una cuestión muy clara: "¿Pondría la mano en el fuego" por el expresidente? Sin embargo, la respuesta fue todo lo contrario: "No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero", ha dicho Sánchez, para acto seguido hablar de forma genérica sobre el rescate de Plus Ultra: "Hemos defendido siempre… la pulcritud de todos los rescates, bueno, que no fueron rescates, fueron préstamos que hemos dado a las aerolíneas en la época de la pandemia", ha dicho, asegurando que fueron "conformes a la legislación nacional" y "a todos los parámetros y exigencias que se requieren por parte del Tribunal de Cuentas…".

Para terminar con la cuestión ha comentado que "es un debate recurrente, los rescates, que han sido préstamos", ha vuelto a insistir, para terminar asegurando que ha habido "total pulcritud por parte del Gobierno de España en esta cuestión" y sin mencionar para bien o para mal el supuesto papel de Zapatero.

Medidas cautelares y secreto de sumario

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, de guardia, acordó este pasado sábado la libertad con medidas cautelares para los tres detenidos por el 'caso Plus Ultra', como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 y continúa bajo secreto de sumario. Investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al "uso indebido" de los 53 millones de euros concedidos en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

Ya se ha reunido con Yolanda Díaz

Cuestionado sobre si considera una deslealtad que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, les haya exigido una crisis de Gobierno por los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE, ha respondido tajantemente: "No, no lo considero".

Sobre la posibilidad de reunirse con Díaz para calmar los ánimos del socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, Sánchez ha confirmado que ya ha mantenido una reunión con ella.