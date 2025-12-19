Pedro Sánchez evita poner "la mano en el fuego" por Zapatero: "No he tenido ocasión de hablar con él"

Tras las últimas informaciones que están acorralando al expresidente Zapatero por su relación con Venezuela y su supuesta intervención en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que llevó la pasada semana a la detención de los dos máximos responsables de la empresa, Pedro Sánchez ha evitado dar la cara por su antecesor en el liderazgo en el PSOE.

La pregunta se ha producido en la rueda de prensa que ha ofrecido después del Consejo Europeo en el que se ha aprobado el apoyo financiero de la UE a Ucrania por un valor de 90.000 millones, pero sin usar los activos rusos congelados en el continente.

Sánchez evitó esta madrugada "poner la mano en el fuego" por la limpieza de los negocios del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que cerró filas en defensa de las ayudas concedidas durante la pandemia a aerolíneas como Plus Ultra, que en 2021 recibió 53 millones de euros a través de la SEPI.

El jefe del Ejecutivo insistió en que no se trató de rescates, sino de "préstamos" otorgados "conformes a la legislación nacional" y ajustados a "todos los parámetros y exigencias" del Tribunal de Cuentas. "Hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates, que no fueron rescates, fueron préstamos", afirmó.

Para zanjar el asunto, Sánchez calificó la polémica como un "debate recurrente" y volvió a subrayar que hubo "total pulcritud por parte del Gobierno de España", sin entrar a valorar en ningún momento, ni para respaldarlo ni para desmarcarse, el supuesto papel de Zapatero en la operación.

La polémica vuelve a avivarse tras la decisión del Partido Popular de citar a Zapatero en la comisión de investigación del denominado caso Koldo en el Senado, por sus supuestas conexiones con directivos de la aerolínea investigados por presunto blanqueo de capitales.

Medidas cautelares y secreto de sumario

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, de guardia, acordó este pasado sábado la libertad con medidas cautelares para los tres detenidos por el 'caso Plus Ultra', como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 y continúa bajo secreto de sumario. Investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al "uso indebido" de los 53 millones de euros concedidos en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

Ya se ha reunido con Yolanda Díaz

Cuestionado sobre si considera una deslealtad que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, les haya exigido una crisis de Gobierno por los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE, ha respondido tajantemente: "No, no lo considero".

Sobre la posibilidad de reunirse con Díaz para calmar los ánimos del socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, Sánchez ha confirmado que ya ha mantenido una reunión con ella. Con ello, el presidente del Gobierno ha tratado de rebajar la tensión pocas horas antes de la reunión de perfil bajo entre Sumar y el PSOE.

Mantiene la incógnita de la Ministra portavoz

El relevo de Pilar Alegría como portavoz del Gobierno fue otro de los frentes que Sánchez dejó sin despejar. El presidente se limitó a un "lo sabrán pronto", sin aclarar si la futura portavoz saldrá del actual Ejecutivo o será un nombramiento externo.

Los tiempos que maneja La Moncloa apuntan a que el anuncio podría llegar el lunes, con la toma de posesión prevista para el martes ante el rey Felipe VI, en la antesala del último Consejo de Ministros del año y en plena resaca electoral tras los comicios en Extremadura.