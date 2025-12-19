El cierre de campaña del PSOE en Extremadura ha sido un ejercicio de resistencia política. Pedro Sánchez ha acudido por cuarta vez a la región en el último acto de campaña para blindar a su candidato, Miguel Ángel Gallardo, procesado por enchufar, presuntamente, al hermano del presidente del Gobierno con un cargo hecho a medida en la Diputación de Badajoz. Un despliegue inusualmente amplio que revela hasta qué punto el socialismo extremeño ha quedado supeditado al control de daños.

Desde la dirección nacional se dio una orden clara: silenciar la imputación del candidato durante la campaña. Una instrucción que, sin embargo, no terminó de calar en el propio Gallardo, que en el primer día de precampaña, arropado por Sánchez, se lanzó a justificar la llegada de David Sánchez a Extremadura asegurando que era "un gran profesional que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha". Un desliz que obligó a cerrar filas y a imponer desde entonces un silencio absoluto sobre el proceso judicial.

Desde aquel momento, el procesamiento del candidato socialista, que deberá responder ante la Justicia el próximo mes de mayo, desapareció de los discursos. Desde Villanueva de la Serena, Gallardo no solo ha estado respaldado por el presidente del Gobierno, sino también por la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una imagen diseñada para trasladar fortaleza y disipar dudas del pánico entre las filas socialistas.

Sánchez ha decidido en este último acto de campaña salir en defensa de su candidato, asegurando que "con bulos y con zancadillas, han intentado durante todos estos meses que perdieras la calma y no lo han conseguido", reforzando así la tesis que Ferraz ha trasladado a la militancia durante toda la campaña: que Gallardo es inocente y que la denuncia por la que podría acabar inhabilitado es "falsa".

Un argumento en el que ya se ha escuchado antes el PSOE. Son numerosos los dirigentes socialistas que, envueltos en procesos judiciales, han defendido públicamente su inocencia, entre ellos José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Leire Díez, todos ellos insistiendo en el mismo patrón defensivo mientras las causas avanzan.

Sánchez también ha querido legitimar el liderazgo de Gallardo apelando a la militancia, asegurando que "ha ganado las primarias, y la militancia del partido socialista te ha validado en dos ocasiones, como líder del partido socialista extremeño". Un relato que choca con la realidad interna de la federación, donde las fricciones fueron palpables desde el primer momento en que se convocaron las elecciones.