Ángel Víctor Torres no fue ajeno a la etapa en la que Begoña Gómez cerraba sus acuerdos con la OMT (Organización Mundial de Turismo) para hacer negocios por medio mundo. Esos negocios tenían como epicentro, por motivos obvios, el turismo. Por eso entró en esa órbita Air Europa. Por eso los acuerdos pasaban en muchas ocasiones por el control del Ministerio de Industria y Turismo que lideraba en aquella época Reyes Maroto.

Y en medio de todo ello surgió una persona más con fuerte protagonismo: Ángel Víctor Torres. Era por aquellas fechas presidente de Canarias. Y, causalmente, la misma OMT que impulsaba a la mujer del presidente del Gobierno, decidió que ayudaba a Torres. Lo hizo eligiendo Canarias como destino estrella de proyectos como el primer vuelo covid free.

Canarias, destino estrella en plena pandemia

Y lo hizo directamente con un encuentro, en julio de 2020, con motivo de estos vuelos. Allí se plantaron Reyes Maroto, el secretario general de la OMT -Zurab pololikashvili- y Ángel Víctor Torres. "Turistas españoles e internacionales pueden venir a Canarias porque es un destino seguro y está abierto", aseguró en aquella cita el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT). La frase fue de Zurab Pololikashvili justo después de aterrizar en Gran Canaria en el vuelo promocional y de validación de las islas como espacio seguro frente al covid.

Pololikashvili no viajó solo. Llegó con todo el apoyo del Gobierno: acompañado de la ministra de Turismo por aquellas fechas, Reyes Maroto. Y también acompañado por un grupo de agentes de viajes, prensa y 37 sanitarios que habían estado en primera línea de combate contra la pandemia y que de disponían a pasar unos días de descanso en las islas.

Elogios a la gestión del covid

El líder de la OMT no escatimó alabanzas. Destacó su convencimiento de que "en dos, tres o cuatro meses" se podría recuperar la normalidad turística. Y la punta de lanza era la Canarias de Torres. Reyes Maroto se sumó a las felicitaciones a Torres por la gestión "eficaz y ejemplar" del covid.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, acudieron al aeropuerto para dejar constancia del buen clima. Y Torres destacó la importancia de que la Organización Mundial del Turismo hubiera elegido Canarias como "espacio especialmente seguro para el turismo del siglo XXI y postopandemia" así como para probar la fortaleza sanitaria y turística de su región.

Hay que recordar que la OMT, en mayo de 2020, lanzó ya este proyecto en plena pandemia: el primer vuelo libre de covid de todo el mundo. La ruta elegida para ese vuelo daría una imagen de liderazgo al país y región elegidos. Y, obviamente, podría suponer dinero en vuelos, contratos y actividad en un momento muy delicado en todo el planeta.

El impulso de este vuelo venía de la mano del secretario general de la Organización Mundial de Turismo, el mismo que venía de impulsar todo tipo de negocios de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El mismo que avaló la sociedad Wakalua -del grupo de Air Europa- que patrocinó gastos del Africa Center que dirigía por aquellas fechas Begoña Gómez. El mismo que invitó a la mujer de Pedro Sánchez a la Asamblea Mundial de la OMT en San Petersburgo para que cerrara negocios con ministros africanos. Y el mismo que recibió el regalo de Sánchez de una sede gratis en la mejor zona de Madrid justo cuando impulsaba los negocios de Begoña Gómez.

Pues bien, ese mismo responsable de la OMT fue el que eligió la Canarias presidida por Ángel Víctor Torres para este primer vuelo. Todo un regalo económico a Canarias que apunta a una alianza más firme entre la OMT y Torres.