Las expectativas, de nuevo, jugaron en contra del PP, que ha conseguido ganar las elecciones en Extremadura y subir un escaño, con el 99,89% escrutado, aunque se ha quedado a cuatro de la mayoría absoluta con 29 diputados, a uno de la barrera psicológica de los 30 que el partido se había marcado como objetivo, y para el que le faltan 240 votos que podría sumar en el recuento del voto CERA.

El PSOE se hunde con 18 diputados y el 25% de votos, diez escaños menos que hace dos años y 14 puntos por debajo de lo cosechado en 2022. El PP le saca once diputados y 18 puntos. María Guardiola sube cuatro puntos hasta el 43% de apoyos y suma más representantes que toda la izquierda junta, por lo que sólo necesita la abstención de Vox, que se dispara.

El partido de Santiago Abascal sube más del doble de diputados, hasta los 11 representantes y casi un 17% de votos. Son seis diputados más que en 2023 y casi 9 puntos porcentuales por encima, lo que le coloca en una posición muy reforzada para negociar con Guardiola. En varios municipios de Cáceres son incluso primera fuerza política, por delante de PP y PSOE.

Podemos sube tres diputados hasta los 7 y mejora sus resultados en 4 puntos hasta llegar al 10% de apoyos, lo que supone un batacazo todavía mayor para el PSOE, que ve la competencia a su izquierda beneficiándose en una gran parte de su caída, lo que a nivel nacional es un duro golpe para Sánchez y una buena noticia para Ione Belarra.

El giro a la derecha sin precedentes

La derecha suma el 60% de apoyos y 40 diputados frente al 36% de la izquierda, que se queda en apenas 25 escaños, lo que supone un cambio sociológico sin precedentes en un feudo tradicionalmente socialista. Hace apenas dos años el PSOE ganó en porcentaje de voto al PP, aunque empataron en escaños. El giro tiene una clara lectura nacional, y es un motivo más de desgaste para Pedro Sánchez, que asumió en primera persona la campaña en Extremadura, aunque el partido señala ahora a su candidato.

De hecho, la caída del PSOE se ha hecho especialmente evidente en Villanueva de la Serena, municipio que gobernó Miguel Ángel Gallardo como alcalde entre 2003 y 2024, y donde el PP lo ha superado por casi diez puntos. También resulta significativo el resultado en la ciudad Badajoz, donde el hermano del presidente del Gobierno fue colocado en la Diputación. Allí, la distancia entre PP y PSOE alcanza los treinta puntos, situando a los socialistas como tercera fuerza, por detrás del PP y de Vox.

Gallardo ha sido el primero de los candidatos en comparecer en rueda de prensa para reconocer el mal resultado del PSOE, aunque no ha dimitido. Preguntado sobre la posibilidad de que su partido se abstenga para que el PP no dependa de Vox, ha dicho que "es algo que tendrán que estudiar este lunes en la Ejecutiva", sin descartar esta opción.

Sánchez, máximo responsable

Fuentes del PSOE a nivel nacional admiten también el mal dato y responsabilizan al candidato, el primero en democracia procesado y que podría acabar inhabilitado, asegurando, ahora, que no era el "idóneo". "Las circunstancias", deslizan estas mismas fuentes sobre el proceso judicial que le afecta. La sacudida de Extremadura, a pesar de que el PSOE intente acotarla a la comunidad, ha tenido su réplica en Ferraz.

De hecho, el presidente del Gobierno tratará de diluir el batacazo con el anuncio de la nueva ministra portavoz este mismo lunes, a las 8.30 de la mañana. No se prevé un análisis sobre el resultado en Extremadura, ya que será una delcaración institucional, a pesar de que el peso recae directamente sobre sus hombros, dado que ha estado implicado de forma activa y constante con su candidato a lo largo de toda la campaña.