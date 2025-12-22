El PP arremete contra el "enrocamiento" de Sánchez: "Nombra perfiles manchados por la corrupción"

El Partido Popular no ha tardado en reaccionar a los últimos movimientos de Pedro Sánchez en el Gobierno. Para la formación de Alberto Núñez Feijóo, los nuevos nombramientos no son sino una huida hacia adelante de un presidente "enrocado" que persiste en rodearse de perfiles "acérrimos y fieles" salpicados por los escándalos que cercan al PSOE.

Desde Génova consideran que Sánchez ha perdido una oportunidad de oro para interpretar la "paliza histórica" sufrida por los socialistas en Extremadura. Lejos de la autocrítica, el jefe del Ejecutivo ha optado por blindar su núcleo duro con nombres que, a juicio de los populares, representan la peor cara del sanchismo: la de la sombra de la corrupción y el encubrimiento de conductas inmorales.

Uno de los nombres más criticados ha sido el de Elma Saiz, que asume la Portavocía del Gobierno. El PP ha tirado de ironía para descalificar la elección, señalando que "no hay mejor portavoz" para este Ejecutivo que quien formó parte de un Gobierno de Navarra que "adjudicaba obras a la trama corrupta de Santos Cerdán". Saiz, que fue consejera de Economía en la comunidad foral, encarna para los populares la continuidad de unas prácticas que ya han sido castigadas en las urnas.

El nombramiento de Milagros Tolón como nueva ministra de Educación también ha sido interpretado en clave de guerra interna. Los populares ven en la exalcaldesa de Toledo —conocida por ser la "rival interna" de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha— una ficha de Sánchez para preparar el relevo del barón díscolo.

"En lugar de intentar relevar a Page, Sánchez debería pensar que la sucesión lógica es la suya", apuntan fuentes del PP, subrayando que el presidente está más ocupado en ajustar cuentas internas que en gestionar los problemas de los españoles.

No menos dura ha sido la crítica hacia la salida de Pilar Alegría, quien abandona el Ministerio para intentar recuperar Aragón tras el adelanto electoral de Jorge Azcón. El PP sostiene que Alegría llega "derrotada" de antemano por haber "encubierto el machismo que impera en el PSOE".

Hacen referencia así a la "comida indecente" que la ya exministra mantuvo con el exasesor de Moncloa, Paco Salazar, cuando ya se conocían las acusaciones de acoso sexual contra él. "Ese es el perfil que Sánchez envía a Aragón: una candidata manchada por la sombra del encubrimiento", sentencian.

Para el PP, el resultado en Extremadura es la prueba definitiva de que España no se ha "derechizado", sino que ha sido el PSOE quien, al escorarse hacia la ultraizquierda, ha regalado el centro político a los populares.

"Ese es el gran balance orgánico del líder de la Internacional Socialista", remachan desde Génova, recordando que bastiones históricos como Andalucía y Extremadura son hoy feudos de la derecha por culpa de un Sánchez que ya no convence y que solo sabe rodearse de "fieles" bajo sospecha.