Feijóo desvela el mensaje de un "relevante" socialista tras la victoria del PP: "Es lo mejor para España"

La victoria del Partido Popular en Extremadura sigue generando reacciones y confesiones sorprendentes incluso dentro del propio PSOE. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, recibió anoche un mensaje de un socialista relevante en activo en el que no solo le felicitaba por el resultado, sino que reconocía que, aunque es "muy malo" para el PSOE, "es lo mejor para España".

"Enhorabuena por un grandísimo resultado de tu partido. Malo, muy malo para el mío, pero es lo mejor para España", rezaba el mensaje que Feijóo ha compartido durante la última Junta Directiva Nacional del PP del año, según ha avanzado La Sexta y ha podido confirmar Libertad Digital.

Aunque no ha trascendido la identidad del autor del mensaje, muchas quinielas apuntan hacia el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el único barón socialista que se ha desmarcado del sanchismo y ha calificado la pérdida de diez escaños como un verdadero "pedrazo", en un juego de palabras sobre la "pedrea" propia del sorteo de la Lotería de Navidad.

Mientras tanto, Feijóo interpretó los resultados extremeños como un castigo ciudadano al Gobierno de Pedro Sánchez, al que volvió a señalar como un Ejecutivo sostenido en la mentira y la corrupción. "Los ciudadanos han hablado con contundencia y nosotros debemos actuar en consecuencia", afirmó, apelando a la responsabilidad política frente al modelo sanchista.

Además, ha lanzado un mensaje directo a Vox y a Santiago Abascal: "Espero que Vox comprenda lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo: que no se equivoquen de adversario nunca más, el adversario no es el Partido Popular".