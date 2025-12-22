Feijóo desvela el mensaje de un "relevante" socialista tras la victoria del PP: "Es lo mejor para España"

La victoria del Partido Popular en Extremadura sigue generando reacciones y confesiones sorprendentes, incluso, dentro del PSOE. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, recibió anoche un mensaje de un socialista relevante en activo en el que no sólo le felicitaba por el resultado, sino que reconocía que, aunque es "muy malo" para el PSOE, "es lo mejor para España".

"Enhorabuena por un grandísimo resultado de tu partido. Malo, muy malo para el mío, pero es lo mejor para España", rezaba el mensaje que Feijóo ha compartido durante la última Junta Directiva Nacional del PP del año, según ha avanzado La Sexta y ha podido confirmar Libertad Digital.

Fuentes del PP aclaran que el destacado socialista en activo que ha remitido el mensaje no es el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García- Page, único barón socialista que se ha desmarcado del sanchismo y ha calificado la pérdida de diez escaños como un verdadero "pedrazo", en un juego de palabras sobre la "pedrea" propia del sorteo de la Lotería de Navidad.

Desde el entorno del presidente del PP señalan que se trata de alguien "cercano a Sánchez y que públicamente sigue defendiendo el sanchismo". Feijóo ha recibido más mensajes de socialistas felicitándole por el resultado en Extremadura, aunque algunos ya no pertenecen a la primera línea política o no está siquiera en activo.

Feijóo interpretó los resultados extremeños como un castigo ciudadano al Gobierno de Pedro Sánchez, al que volvió a señalar como un Ejecutivo sostenido en la mentira y la corrupción. "Los ciudadanos han hablado con contundencia y nosotros debemos actuar en consecuencia", afirmó, apelando a la responsabilidad política frente al modelo sanchista.

Además, ha lanzado un mensaje directo a Vox y a Santiago Abascal: "Espero que Vox comprenda lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo: que no se equivoquen de adversario nunca más, el adversario no es el Partido Popular".