Feijóo pide a Abascal que "no se equivoque de enemigo" para que el PP pueda gobernar

El Partido Popular analiza al detalle el resultado electoral en Extremadura, donde la victoria ha tenido cierto sabor amargo por la espectacular subida de Vox. Los de Alberto Núñez Feijóo esperaban situar el tope de Santiago Abascal en el 14% pero casi llega al 18%, lo que augura dificultades a nivel autonómico y, sobre todo, en unas generales. Durante su discurso en la Junta Directiva Nacional, el líder del PP se ha dirigido expresamente a su adversario y potencial socio político.

"Espero que Vox comprenda lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo: que no se equivoquen de adversario nunca más, el adversario no es el Partido Popular", ha dicho, después de apelar a la "responsabilidad y proporcionalidad" de "todos" los partidos. "Debemos separarnos del sinsentido que es la política española", ha añadido. Un mensaje que se produce a las puertas de que María Guardiola inicie la ronda de contactos con los grupos para la investidura.

La presidenta en funciones de Extremadura ha dicho que hablará con todos, aunque el presidente de Aragón, Jorge Azcón, siguiente en la lista para enfrentarse a las urnas, le ha pedido no hablar con el PSOE. "Hoy no hay nada que hablar con el PSOE", ya que es un partido "rodeado de corrupción y mentiras". "La política del PP no tiene nada que ver con el partido sanchista" y "es incompatible". Y es que los contactos en Extremadura se producirán en plena campaña en Aragón, lo que puede influir en el resultado.

Abascal insta a Guardiola a aclararse

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido también para valorar el resultado y ha instado a Guardiola a "aclarar" con quién quiere negociar, antes de poner sobre la mesa ninguna condición política. Anoche, ambos dirigentes se lanzaron ya las primeras advertencias de cara a la futura negociación que no será fácil, especialmente por la mala relación que mantienen a todos los niveles.

Feijóo ha insistido en que las elecciones extremeñas han activado el efecto dominó que pondrá fin al sanchismo, augurando también un buen resultado en Aragón, Castilla y León o Andalucía. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dicho a la entrada de la reunión que "Vox ya absorbe voto de PP y PSOE", haciendo especial hincapié en el porcentaje cosechado por los de Abascal, que "dificulta mucho lograr mayorías absolutas", según ha dicho.

Moreno ha llegado a admitir que Vox ya es segunda fuerza política en los sondeos en muchas provincias andaluzas, superando al PSOE. Un fenómeno que ya ha empezado a detectarse en Extremadura, y que el PP analizará en profundidad de cara al ciclo electoral que continúa. Y es que los de Abascal casi han alcanzado el 18% de voto en unas autonómicas, donde suelen cosechar peores resultados que a nivel nacional, y con un candidato desconocido.