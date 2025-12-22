Los inmigrantes desalojados en Badalona ocupan un albergue y exigen una solución a Illa

Los inmigrantes que fueron desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona el pasado miércoles han ocupado ahora el albergue municipal de Can Bofí Vell, un recinto que permanecía cerrado desde el pasado mes de abril. El Gobierno de Salvador Illa propuso reabrir este espacio como solución habitacional, pero la opción acabó siendo descartada por el Ayuntamiento liderado por Xavier Garcia Albiol.

En una misiva remitida al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, los okupas afirman haberse refugiado en estas instalaciones para protegerse de las inclemencias meteorológicas y cuestionan al dirigente socialista sobre su futuro, preguntando si les "volverán a echar otra vez sin alternativa". El desalojo original fue ejecutado el pasado miércoles por los Mossos d'Esquadra en cumplimiento de una orden judicial solicitada por el consistorio, que planea transformar el edificio en una comisaría de la Guardia Urbana.

La situación ha derivado en tensiones sociales. Organizaciones como Cáritas y Cruz Roja intentaron habilitar la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat para acoger a una quincena de personas, pero varios vecinos se juntaron ante las puertas de la iglesia en un acto de protesta en el que se vivieron momentos de tensión. El alcalde de Badalona tuvo que acudir al lugar para intentar calmar los ánimos y, finalmente, los vecinos frustraron la iniciativa.

Quiero agradecer la confianza que ayer me trasladaron los vecinos de Sant Crist y Montigalà/Bufalà #Badalona para encontrar entre todos una solución al problema que estamos viviendo con los okupas. Por cierto, para algunos de la oposición: os pido que dejéis de insultar a los… pic.twitter.com/cmRbQ2MrK8 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) December 22, 2025

Fuentes del ayuntamiento de Badalona han explicado a EFE que el consistorio está en contacto con la Generalidad catalana para intentar encontrar una solución, aunque no han precisado más detalles.

Concentración "urgente"

El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, junto a otras entidades, ha convocado para esta tarde una concentración "urgente" en Can Bofí Vell para denunciar el "ataque racista muy grave" que, a su entender, se produjo ayer al evitar la entrada de los migrantes en la parroquia y, mientras tanto, los afectados denuncian en su carta que han pasado de poder "cocinar e ir a trabajar" a estar a la intemperie con "el agua hasta los tobillos".

"La jueza que autorizó el desalojo dijo que teníamos que tener alternativa habitacional. Y aquí estamos, en la calle, sin ayuda de servicios sociales municipales ni de la Generalitat", señalan los inmigrantes en su carta, en la que también preguntan a Illa por qué se les "maltrata de esta manera" si él mismo ha dicho y repetido que "Cataluña es una tierra de acogida".

Durmiendo bajo la autopista C-31

Paralelamente, decenas de inmigrantes permanecen acampados bajo un puente de la autopista C-31 a la espera de una solución, asistidos por organizaciones sociales que les proveen de alimentos. Desde entidades como la Unió Segones Oportunitats y Badalona Acull se muestran escépticos ante la respuesta de las administraciones públicas y lamentan la falta de actuaciones contundentes por parte de la Generalidad.

Uno de ellos, Abdul, ha explicado a TV3 que "no sabe a dónde ir" tras la desocupación del antiguo B9 y el rechazo expresado por parte de los vecinos.